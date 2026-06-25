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En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 35-38, sahillerde 31-34 derece dolaylarında olacak. Rüzgâr genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

Periyot boyunca hava genellikle açık ve az bulutlu geçecek. Yarın ve cumartesi sabah saatleri yer yer sis görülecek.

Meteoroloji Dairesi’nin 25 Haziran – 1 Temmuz tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge alçak basınç sistemiyle ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisinde kalacak.

Meteoroloji Dairesi, hava sıcaklığının 38 dereceye kadar yükseleceğini duyurdu.

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