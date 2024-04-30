Ercan Havalimanı’nda 28 Nisan’da ele geçirilen 13 kilo uyuşturucuyla ilgili bağlantısı olduğuna inanılan zanlı O.S (E-54) tutuklandı.

Zanlı bugün mahkemeye çıkarıldı ve aleyhine iki gün ek tutukluluk emri alındı.

Cep telefonu incelenmek isteyen zanlı şifresini polise vermedi.

NE OLMUŞTU

Ercan Havalimanı'nda KKTC'ye giriş yapan 29 yaşındaki Muhad Baalwan'ın valizinde, Gümrük ve Rüsumat Dairesi görevlileri tarafından yapılan kontrolde 13 kilo ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler bulunarak emare olarak alınması üzerine suçla bağlantılı tutuklanan Zakarıya Behtaher de tutuklanmıştı.