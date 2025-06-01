Polisten verilen bilgiye göre dün saat 15.00 sıralarında, B.H.D.(E-38), 120 mlgr alkollü içki tesiri altında sarhoş bir vaziyette Ercan Havalimanı yolcu gidiş salonunda bulunduğu bir sırada adresini soran polise bağırıp, çağırmak suretiyle rahatsızlık yaptı.

İskele’de otel lobisinde hırsızlık: İki kişi tutuklandı

İskele’de bir otelin lobisinde masa üzerindeki çanta içerisindeki dizüstü bilgisayar ve faresinin (mouse) çalınmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada iki kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre olay cuma günü, İskele’de faaliyet gösteren bir otelde meydana geldi. Bir şahısın masa üzerine bırakılan çantası içerisindeki dizüstü bilgisayar ve faresinin (mouse) çalınması ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında, meselede zanlı olarak görülen D.A. (K-42) ve Y.L. (E-25) dün saptandı.

Lefkoşa’da Metehan bölgesinde devriye halinde bulunan Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği Ekipleri tarafından şüpheli olarak görülen H.A.’nın (E-23) muhaceret kayıtlarından yapılan kontrolde KKTC’ye yasal girişinin olmadığı tespit edildi.

Yapılan ileri soruşturmada konu şahsın cuma günü yasal olmayan yollardan KKTC’ye giriş yaptığı tespit edildi. Şahıs tutuklandı.