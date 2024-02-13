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Polis memuru, zanlının 12 Şubat 2024 tarihinde Ercan Havalimanı'ndan KKTC'ye giriş yapacağı esnada tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, ülkede turist statüsüyle bulunan zanlının 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Polis, zanlının kimlik tespiti yapılmadan önce ülkeden çıkış yaptığı için tutuklanamadığını kaydetti.

Polis, olayın 17 Ekim 2023 tarihinde kendilerine bildirildiğini, başlatılan soruşturma kapsamında kamera görüntülerinin incelenerek, zanlının tespit edildiğini açıkladı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Nevzat Gün mahkemede olguları aktardı. Polis, zanlının 13 Eylül 2023 tarihinde saat 18.30 sıralarında Ercan Havaalanı gelen yolcu bölümü içerisinde Uganda uyruklu M.A.’ye ait valiz içerisinde bulunan değeri henüz tespit edilemeyen muhtelif kadın giyim eşyalarını ve akademik öğrenci belgelerini çaldığını söyledi.

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