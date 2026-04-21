Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Ebrar Kiriş olguları aktardı. Polis, zanlı A.’nın 14 Nisan saat 14.00 sıralarında Ercan Havalimanı’nda x-ray cihazından geçerken tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının üzerinde yapılan aramada 74 miligram kokain ele geçirildiğini belirtti. Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını, mahkemeye çıkarılarak 9 gün ek süre alındığını ifade etti.

Polis, bu süre içerisinde emarelerin analize gönderildiğini ve sonucun çıktığını söyledi. Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, ülkeye turist vizesiyle giriş yaptığını belirterek tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 20 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.