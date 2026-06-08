Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Şehit İlker Karter Caddesi üzerinde saat 22.00 sıralarında, 164 miligram alkollü içki tesiri altındaki Pınar Alpagut (K-27), yönetimindeki UE 258 plakalı salon araç ile dikkatsiz şekilde ve ana yolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden ana yola giriş yaptı.

Alpagut aracıyla, o esnada ana yol üzerinde güney istikametine doğru seyreden Zehra Kızan Erol (K-46) yönetimindeki AA 337 S plakalı salon aracın sağ yan kısmına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

UE 258 plakalı araç sürücüsü Pınar Alpagut, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp, trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.