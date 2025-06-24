Ercan Havalimanı’nda taksicilerin yer işgali ile havalimanı içerisine ve dışına araçların gelişi güzel park edilmesi sorunlar yaratmayı sürdürüyor.

Havalimanında gelen yolcu bölümündeki çift şeritli yolda taksi işgali halen devam ediyor. Yıllardır havalimanında işgalci konumda bulunan ve kira ödemeyen taksiciler, yeni Havalimanın’na da ayni işgali sürdürüyor. Ercan Havalimanı’nda gelen yolcu bölümünden araçları ile yolcularını almaya gelen halkımız taksicilerin iki yolu işgal etmesi nedeniyle havalimanda büyük bir trafik kaosu yaşatıyorlar.

Öte yandan havalimanında bir başka sorun ise Ercan içerisindeki yollara gelişi güzel parkların yapılması.

Araçları ile yolcularını almaya gelen bazı kişiler park yeri yerine havalimanı içerisindeki ve dışındaki yollara park etmesi havalimanı giriş ve çıkış trafiğine de mani oluyor.