Uyuşturucu operasyonları ile ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

15.03.2024 tarihinde, saat 16.30 sıralarında, Ercan Havalimanı'nda yolcu olarak bulunan Y.E.N.(E-31)’nin valizinde, polis tarafından yapılan aramada içerisinde, hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde kalıntısı bulunan bir adet öğütücü bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

15.03.2024 tarihinde, saat 18.45 sıralarında, Ercan Havalimanı’nda yolcu olarak bulunan S.H.S.(E-29)’nin valizinde polis tarafından yapılan aramada, içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde kalıntısı bulunan bir adet öğütücü bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

15.03.2024 tarihinde, saat 14:50 sıralarında, Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu Ü.A.(E-44)’nın tasarrufunda sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 3 adet kağıt parçası bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.