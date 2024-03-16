Kavgayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

15.03.2024 tarihinde, saat 23.00 sıralarında, Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde, A.B.(E-19) ve U.K.(E-21) bir taraf olup, diğer taraf olan A.T.(E-20) ile aralarında çıkan tartışma neticesinde, vücutlarının muhtelif yerlerine gelişigüzel vurup kavga ettikleri sırada, A.T. tasarrufunda bulundurduğu muşka tipli bıçak ile A.B’nin yüzüne vurması sonucu yanağından yaralanmasına, A.B. ise A.T’yi itmek suretiyle yere düşürerek A.T’nin sağ omuz köprücük kemiğinin kırılmasına sebep olmuştur. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.