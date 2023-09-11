Ercan Havalimanı‘nda dün sabah saatlerinde gerçekleşen olayda, güvenlik güçleri tarafından bir yolcu valizinde kanunsuz silah ve mermi bulunduğu tespit edildi. Havalimanı yetkililerine göre, 10 Eylül 2023 tarihinde saat 07:00 sıralarında, KKTC’den çıkış yapmak isteyen A.M. (E-26) adlı şüpheliye ait bir valizde yapılan güvenlik kontrolü sırasında olay gerçekleşti.

Yapılan detaylı inceleme sonucunda, A.M.’ye ait valiz içerisinde bir adet tabanca şarjörü ve içerisinde takılı olan 15 adet canlı tabanca mermisi bulundu. Bu maddelerin kanun dışı olarak tasarruf edildiği tespit edildi ve derhal emare olarak alındı

PGM açıklaması ise şöyle:

10.09.2023 tarihinde, saat 07:00 sıralarında, Ercan Havalimanı’nda, KKTC’den çıkış yapmak isteyen A.M.(E-26)’ye ait valizde yapılan kontrolde, bir adet tabanca şarjörü ve içerisinde takılı olan 15 adet canlı tabanca mermisini kanunsuz olarak tasarruf ettiği tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.