Ercan Havalimanı yeni yıl öncesi ve sonrasında tarifeli, charter ve özel uçaklar dahil, 345 uçağa ve giriş-çıkış yapan 43 bin 241 yolcuya hizmet verdi; Ercan, 2023’nin ilk günü olan 1 Ocak 2023’te 86 uçaklık trafik ile 9 bin 674 yolcu ağırladı.

T&T Havalimanı İşletmeciliği’nden yapılan açıklamada, Ercan Havalimanı 29 Aralık 2022 ile 2 Ocak 2023 tarihleri arasında 345 uçağa ve 43 bin 241 yolcuya ev sahipliği yaptı.

Ercan Havalimanı yeni yıl öncesi ve sonrasında oldukça yoğun saatler yaşadı. T&T Havalimanı İşletmeciliği yolcuların uçuşlarını güvenli ve rahat gerçekleştirebilmeleri için sektör ile birlikte tüm tedbirleri alması nedeniyle herhangi bir sıkıntı yaşanmadı.

Havaalanında en fazla yoğunluk 30 Aralık 2022’de yaşandı. 30 Aralık’ta Ercan Havalimanı’na 99 uçak iniş ve kalkış yaparken, yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak 2023’te ise Ercan’a 86 uçak iniş ve kalkış gerçekleştirdi.

Bir günde 99 sefer

29 Aralık 2022 ile 2 Ocak 2023 arasında Ercan Havaalanı’nda 345 uçağa hizmet verildi. Bu seferler içerisinde uçak trafiği ile yolcu sayısına göre en yoğun gün 30 Aralık 2022’de gerçekleşti. Ercan Havalimanı 30 Aralık’ta 99 sefer ve 11 bin 867 yolcuyu ağırladı.

Açıklamada, 29 Aralık 2022’de 64 uçak 8 bin 924 yolcu, 31 Aralık 2021 yılbaşı gecesi ise 44 uçak 5 bin 634 yolcuya hizmet veren T&T Ercan Havalimanı yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak 2023’te 86 uçak ve 9 bin 674 yolcuya hizmet verdi. 2 Ocak 2023’te 52 uçak ve 7 bin 142 yolcuyu ağırladı.

Alınan önlemlerle sıkıntı yaşanmadı

T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik, yeni yıl dolayısıyla Ercan Havalimanı’nı kullanan yolcuların rahat giriş ve çıkış yapabilmesi için paydaşlar ile aldıkları önlemler sayesinde bir sıkıntının yaşanmadığını belirtti.

Özel günlerde Ercan Havalimanı’nda uçak ve yolcu trafiğinin arttığını ancak yeni yıl döneminde ise sayıların biraz daha fazla olduğunu ifade eden Özçelik, “Yolcularımızın rahat, konforlu ve güvenli seyahatlerini sağlamak için T&T Havalimanı İşletmeciliği ve diğer birimlerle birlikte çalışmaya ve en iyi hizmeti vermeye devam ediyoruz” dedi.

Özçelik, 29 Aralık 2022 ile 2 Ocak 2023 tarihlerini kapsayan 5 günde Ercan Havalimanı’na 173 uçak ve 21 bin 821 yolcu gelirken, 172 uçak ve 21 bin 420 yolcunun çıkış yaptığını bunun da toplamda 345 uçak ve 43 bin 241 yolcuya tekabül ettiğini belirtti.

Yeni yılda yaşanan yoğun trafik nedeniyle yoğun bir tempo ile çalışan KKTC Sivil Havacılık Dairesi, Türk Hava Yolları (THY), Pegasus Hava Yolları, AnadoluJet Hava yolları, İstanbul Handling, polis, muhaceret, sağlık ve Gümrük Dairesi ve Turizm yetkililerine teşekkür eden Özçelik, seyahat eden yolcuların ülkemize ulaşmasında büyük emekleri olan Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB), Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB), üniversiteler ve tüm turizm paydaşlarına teşekkür etti.

Özçelik, 2023’ün herkese sağlık, mutluluk, huzur getirmesini de temenni etti.