Süt İmalatçıları Birliği (SÜİB) Başkanı Mahmut Erden, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından imalatçıların fikirleri alınmadan çiğ süt fiyatlarına yüzde 18 zam yapıldığını ifade etti.

SÜİB Başkanı Erden, “Hiçbir bilimsel maliyet hesabına dayanmayan, arpa ve bala fiyatları değişmemişken, sadece dövize bağlı ithal hammadde fiyatları bahane edilerek zam yapılmıştır” açıklamasını yaptı.

Erden, “Hammadde fiyatlarındaki yüzde 15’lik kura bağlı artış, yeme yüzde 7 yansımıştır ancak yılbaşından buyana hayvancıların elde ettikleri et gelirleri ve desteklemeler her zamanki gibi görmezden gelinerek hesaba katılmamıştır” dedi.

Erden, açıklamasına şöyle devam etti:

“Hayvancıların, Bakanlığa gelip bağırıp çağırmasına dayanan bu zamla birlikte 2023 yılında hayvancılar süt fiyatlarına yüzde 35, canlı hayvan fiyatlarında yüzde 100'ün üzerinde gelir artışı elde etmiştir. Tarım Bakanlığının verdiği süt teşviği ve diğer sayısız desteklemeleri söylemiyorum bile.

Vatandaşın alım gücüne vurulan bu darbe ile en temel tüketim malı olan süt ürünlerinde yaratılan pahalılığın sorumlusu Tarım Bakanlığıdır.”