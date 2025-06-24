Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından İzmir’de organize edilen Edip Akarsu U16-U18 Türkiye Şampiyonası ilk gün yarışları ile başladı. Organizasyonun ilk gününde yüksek atlama branşında Erdinç İnçay kendi en iyi derecesine imza atarak Türkiye üçüncüsü oldu. İlk günde ayrıca Ada Kafa ve Arda Yurttaş 400 metrede serilerinde elde ettikleri derecelerle final koşmaya hak kazandı.

ERDİNÇ TÜRKİYE ÜÇÜNCÜLÜĞÜNE ATLADI

Rekor bir katılımla 1252 atletin katıldığı, İzmir Atatürk Stadı’nda yer alan şampiyonada U16 kategorisi yüksek atlama branşında yarışan Erdinç İnçay çok iyi bir performans sergileyerek 1.80’lik derecesi ile hem kendi en iyi kişisel derecesini elde etti, hem de Türkiye üçüncüsü olarak gururlandırdı. Erdinç başarısını antrenörü Mehmet Baykent ile kutladı.

ADA VE ARDA FİNALE YÜKSELDİ

İki atletimiz ilk günde 400 metre branşında elde ettikleri derecelerle finale yükseldi. U18 kategorisinde Ada Kafa 58.58’lik derecesi ile kişisel en iyi derecesini elde etti ve finale yükseldi. Ayrıca Arda Yurttaş da 51.08’lik derecesi ile finale yükselmeyi başaran bir diğer atletimiz oldu. 400 metre finalleri 25 Haziran Çarşamba günü koşulacak.

DİĞER DERECELER

U16 kızlar kategorisi 100 metrede Sezgin Şeren 13.27, Selin Osmanlı 13.25, Gülay Meyra Avcı 14.19, Deniz Dağdelen 14.00 ve Acıbesu İflazoğlu 14.00’lük dereceler elde ettiler ancak bu dereceler finale yükselmek için yeterli olmadı. 300 metre branşında Damla Sönmez 42.76, Kumsal Arsal 43.26’lık dereceleri ile final vizesi alamadı.

U18 kızlar 100 metre branşında Laren Şeren 12.86’lık derecesi ile finale yükselemedi. U16 erkekler 100 metre branşında İbrahim Uysal Tunçbel 11.84, Erol Efe Bilmez 11.86’lık derece elde ederken, bu dereceler final için yeterli olmadı. 300 metrede Ali Kuşçu 39.93, Erman Alsakal 40.09 ve Nasuh Uyanık 39.18 ile finale yükselemeyen diğer isimler oldular. Yüksek atlamada Ada Kin ise 1.70’lik derecesi ile 9’uncu oldu.

U18 erkekler100 metrede Bartu Güzen 11.47 ile final şansı elde edemedi. Üç adım atlamada Hüseyin Çiftçi 12.43’lük derecesi ile 15’inci oldu.