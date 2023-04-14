Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talimatıyla depremden etkilenen 11 ilde çalışmalar hızlı bir şekilde başlatılmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya Deprem Konutları Temel Atma ve 1442 Konut, 250 Köy Evi ile 47 Dükkanın Anahtar Teslim Töreni'nde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Biz asla bu depremi unutmadık. Depremde kaybettiğimiz canları unutmadık. Deprem yıkıntıları altında kalan hayalleri unutmadık.

Ölenleri geri getiremeyiz ama onun dışındaki tüm kayıpları telafi etmekte kararlıyız. Şehirlerimizi en güzel haliyle yeniden ayağa kaldıracağız. Çünkü biz bu ülkeyi aşkla seviyoruz. Biz Malatya'ya sevdalıyız. Türkiye'ye sevdalıyız. Bu Malatya Persilvanya'daki FETÖ'cülere gülücük dağıtanlara yar olur mu?

Amacımız 650 bin kalıcı konut yaparak şehirlerimizi normal hayata döndürmek. Malatya'daki hak sahipleri için 70 bin konut ve 25 bin 300 köy evi inşa etmeyi planladık. Köy evlerinin bir kısmını Ramazan Bayramı'nda teslim edeceğiz. İlk etapta küçük sanayi sitelerinde 6 bin iş yeri yaparak esnaf ve sanatkarlarımıza vereceğiz.

14 MAYIS MESAJI

Türkiye tarihi bir seçim yaşayacak. Bu seçimler ülkemizin ve milletimizin sadece gelecek 5 senesini değil gelecek çeyrek asrını, yarım asrını belirleyecek. Ne diyor? Terörist başını çıkaracaklarmış. Ne diyor? Diyarbakır'da 51 Kürt yavrumuzu öldüren, onların ölümüne vesile olan Selo'yu çıkartacaklarmış. Bizim hukukumuzda katilin yeri bellidir. Katillere, yataklık edenler bellidir. Onun için Cumhur İttifakı'nın iş başında kalması şart. Sadece hayal satan, lafazanlık yapan, uçuk kaçık vaatlerle günü kurtarmaya çalışan bu ekibin siyasetten tasfiye vakti gelmiştir. Ruhsuz, ufuksuz, vizyonsuz böyle bir ekibe bırakın Türkiye'yi, bırakın Malatya'yı, bir bakkal dükkanı bile emanet edilemez.

Daha birbirini idare edemeyenler 85 milyonluk Türkiye'yi idare edebilir mi? Başında olduğu partiye tek başarı kazandırmayanın ülkeye hayrı olabilir mi? Bizim bildiğimiz Malatya evlatlarının gelceğini 7 iş bilmezin bir arada oılduğu kumar masasına terk etmez, azılı teröristleri çıkarıp aramıza salmaya vadedenleri asla affetmez, uçuk kaçık vaatlerle günü kurtarmaya çalışanları siyasetten tafsiye etme vakti gelmiştir. 14 Mayıs'ta bu zihniyete artık yeter demenizi rica ediyorum. Bir cumhurbaşkanlığı yardımcılığı, 2-3 bakanlık kapmak için ülkenin kaderiyle oynayanlara dur demenizi istiyorum."

DEPREMZEDELERLE İFTARDA BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, temel atma töreninin ardından da depremzedelerle iftarda bir araya geldi. Burada depremzedelere seslenen Erdoğan, seçim gündeminin, hayata tutunma mücadelesi veren depremzedelerin sorunlarını unutturmasına asla müsaade etmeyeceklerini söyledi.

"KİMSE SATIN ALMAZ DEDİKLERİ TOGG 177 BİN SİPARİŞ ALDI"

Erdoğan, Togg'a yönelik eleştirilere de değinerek, "Cesaretlendirmek yerine projeye takoz koyanları bir kez daha hüsrana uğrattık. Kimse satın almaz dedikleri Togg, 177 bin ön sipariş aldı."