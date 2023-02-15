Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmak için ortak yayınla 'Türkiye Tek Yürek' yardım kampanyası düzenleniyor.

Ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri depremzedelere destek oluyor.

Yardım kampanyasında sevilen dizi ve program yüzlerinin toplayacağı yardımlar AFAD ve Türk Kızılaya bağışlanacak.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da programa telefonla bağlanarak şunları söyledi:

“Tüm zamanların rekorunu kıracak bir rakamla milletimiz yüce gönüllülüğünü bir kez daha gösterecektir. Amacımız 1 yıl içinde, yıkılan her binanın yerine güvenle, huzurla oturulabilecek konutları teslim etmeye başlamaktır. Yurt içinden ve yurt dışından AFAD hesaplarına gelecek her kuruş, depremzedelerimiz için kullanılacaktır.”