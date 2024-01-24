Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da AK Parti Ankara İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

 Erdoğan Ankara ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı, "Turgut Altınok büyük projeleriyle milletimizin karşısında olacak. Ankara altın çağına girecek" dedi.

İşte Cumhur İttifakı'nın Ankara ilçe adayları...

Akyurt: Hilal Ayık

 

Altındağ: Veysel Tiryaki

 

Ayaş: Mehmet Kirazdibi (MHP)

 

Bala: Ahmet Buran

 

Beypazarı: Tuncer Kaplan

 

Çamlıdere: Hazım Caner Can

 

Çankaya: Duhan Kalkan

 

Çubuk: Baki Demirbaş

 

Elmadağ: Eyyüp Tekiner

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Etimesgut:  Enver Demirel (MHP)

 

Evren: Hüsamettin Ünsal

 

Gölbaşı: Ramazan Şimşek (MHP)

 

Güdül: Muzaffer Yalçın

 

Haymana: Özdemir Turgut

 

Kahramankazan: Serhat Oğuz

 

Kalecik: Erdal Dal (MHP)

 

Keçiören: Zafer Çoktan

 

Kızılcahamam: Süleyman Acar

 

Mamak: Asım Balcı

 

Nallıhan: İsmail Öntaş

 

Polatlı: Levent Çağlancı (MHP)

 

Pursaklar: Ertuğrul Çetin

 

Sincan: Murat Ercan

 

Şereflikoçhisar: Memiş Çelik

 

Yenimahalle: Abdulkadir Aydoğan