Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Ekonomiden turizme, dış politikadan tarıma oldukça geniş bir yelpazede pek çok konuyu görüştükleri bir kabine toplantısını tamamladıklarını belirten Erdoğan, alınan kararların ülke ve millet için hayırlı olmasını diledi.

Erdoğan, “Bölgemizdeki savaşa rağmen ihracatımız, nisanda güçlü bir performans sergiledi. Nisan ayında ihracatımız yıllık yüzde 22,3 artışla, 25,4 milyar dolara ulaştı. Ocak-Nisan dönemi ihracatımız ise 88 milyar 630 milyon doları buldu. 12 aylık ihracat tutarında ilk defa 275,8 milyar dolara çıkarak, Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdık. İhracatımızın detaylarına baktığımızda ümitvar bir tabloyla karşılaşıyoruz.166 ülke ve bölgeye ihracatımız arttı. 26 sektörün tamamında ihracatımız yükseldi" dedi.

"Sektörler sıralamasında 3,9 milyar dolarla otomotiv liderliğini sürdürürken, 3,1 milyar dolarla kimyevi maddeler ikinci; 1,8 milyar dolarla elektrik-elektronik üçüncü; 1 milyar 451 milyon dolarla hazır giyim dördüncü oldu" açıklamasını yapan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Savunma ve havacılık ihracatımızın 962 milyon dolara ulaşmasını ayrıca kıymetli buluyoruz. Böylece, yılın ilk 4 ayında bu alanda yüzde 28 oranında artış kaydederek, önemli bir başarıya imza attık."

"MESELE ANKARA'NIN NEREDE DURDUĞU DEĞİLDİR"

Erdoğan, "Dün olduğu gibi bugün de mesele Ankara’nın nerede durduğu değildir; mesele, Brüksel’in geleceğin dünyasında nerede olmak istediğidir, kendini nerede gördüğüdür. Türkiye’nin tam üye olarak yer almadığı bir Avrupa Birliği’nin, küresel bir aktör ve çekim merkezi olamayacağı, artık anlaşılmalıdır. Biz, hin-i hacette varlığı hatırlanacak, ihtiyaç duyulunca kapısı çalınacak; lakin sair zamanlarda ötelenecek bir ülke değiliz, hiçbir zaman da olmayacağız" ifadelerini kullandı.

"Avrupa Birliği, Türkiye’nin yapıcı tavrının kıymetini çok iyi bilmeli, bunu hor kullanmamalı, bunu zora sokacak eylem ve söylemlerden imtina etmelidir" diyen Erdoğan, açıklamasına şöyle devam etti:

"Unutulmasın ki; ne Türkiye eski Türkiye’dir, ne de dünya eskisi gibi Batılı devletlerin “nüfuz alanına” sıkışmış haldedir. Bölgesel iş birliklerinin önem kazandığı, yeni aktörlerin boy verdiği, küresel sistemin çok kutupluluğa doğru hızla evirildiği yeni bir dünya kuruluyor. Ve Türkiye, yeni sistemin kutup başlarından biri olmaya namzet en güçlü ülkeler arasında yer alıyor. Bakın açık söylüyorum… Bugün Avrupa’nın Türkiye’ye ihtiyacı, Türkiye’nin Avrupa’ya olan ihtiyacından daha fazladır; yarın bu ihtiyaç daha da artacaktır. Bu, sadece bizim görüşümüz değildir. Geleceğe dair projeksiyonlar yapan uluslararası kuruluşların da ortak kanaatidir.

Avrupa bir yol ayrımındadır: Ya Türkiye’nin büyüyen gücünü ve küresel ağırlığını, Birliğin darboğazdan çıkışı için bir fırsat olarak görecekler…Ya da dışlayıcı söylemlerin Avrupa’nın geleceğine gölge düşürmesine müsaade edecekler. Bizim samimi temennimiz; Avrupa’daki karar alıcıların siyasi ve tarihi bagajlarını artık terk ederek, Türkiye’yle samimi, sahici ve göz hizasında ilişkiler geliştirmeleridir. Böyle bir ilişkinin kazananı; Türkiye’nin de ayrılmaz parçası olduğu Avrupa kıtası olacaktır. Biz, milletimizin yüksek menfaatlerini rehber edinerek, 60 yılı aşkın süredir koruduğumuz irademizle, bu yolda sabırla, vakarla, kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz.

GENÇ ÇİFTLERE MÜJDE

Recep Tayyip Erdoğan, "Aile ve Gençlik Fonuyla, yuva kurmak isteyen gençlerimizi 200 ilâ 250 bin lira arasında bir rakamla destekliyoruz. Krediden faydalanan ve vade döneminde çocuk sahibi olan gençlerimize yönelik bir kolaylık sağlamıştık. Geri ödeme süresi içerisinde ilk çocuk sahibi olan çiftlerin 12 aylık taksitini hibe etmeye ve kalan taksitlerini 12 ay ertelemeye karar vermiştik. Şimdi bunu bir adım öteye taşıyoruz. Geri ödeme dönemi içerisinde ikinci çocuğun da olması halinde, kalan taksitlerin tamamını hibe edeceğiz. Genç çiftlerimize hayırlı olsun diyor, kabine toplantımızda kararların hayırlara vesile olmasını diliyor, sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum" açıklamasını yaptı.