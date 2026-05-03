Almina Ağaoğlu ile birlikte saldırıda ölenlerin sayısı 10’a yükseldi. Saldırıda yaşanan arbede sırasında İsa Aras Mersinli de hayatını kaybetmişti.

Merkez Onikişubat ilçesinde İsa Aras Mersinli’nin (14) eğitim gördüğü Ayser Çalık Ortaokulu’nda babası polis başmüfettişi Uğur Mersinli’ye ait 5 silah ve 7 şarjörle düzenlediği saldırıda başına isabet eden 2 kurşunla yaralanan Almina Ağaoğlu, tedavi gördüğü hastanede bugün sabaha karşı hayatını kaybetti.

