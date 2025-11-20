Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile ve Kültür-Sanat Sempozyumu'na katıldı.

Erdoğan, nüfusun arttığını ancak nüfus artış hızının azaldığını dile getirdi. Gençlerde evlenme yaşının da yükseldiğini ifade eden Erdoğan, “2024'te evlenme yaşı kadınlar için 25,8'e erkekler için 28,3'e yükseldi. ” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Sempozyum kapsamında yapılan değerlendirmelerin emsal teşkil etmesini bekliyorum. Tartışmaların sağlam zemine oturması çok önemli.

Aileye baktığımızda milleti, millete baktığımızda da onu meydana getiren büyük medeniyeti görürüz. Aile okul hükmündedir. Aile mektebinde yetişen bireyler ne kadar şuurlu olursa toplum da o kadar güçlü olur. Aileyi güçlendirmeden devlet yaşamaz. Dünyanın imrenerek baktığı bir birikimin sahibiyiz.

“NÜFUS ARTIŞ HIZI AZALIYOR”

Aile kurumunun üzerine titriyoruz. Cinsiyetsizleştirme gibi dayatmaları ve LGBT gibi sapkın akımlara karşı gerekli tüm önlemleri alıyoruz. Sosyal medya ve dijital mecralarda insanla birlikte aileyi, toplum yapımızı ve değerlerimizi hedef alan içeriklerle mücadele ediyoruz.

Nüfusumuz artıyor ancak artış hızı azalıyor. Geçen yıl ölçülen toplam doğurganlık hızı 1,48. Şu anda bir felaketi yaşıyoruz. Geleceğimiz için alarm zilleri çalıyor.

Beyler alınmasın kusura da bakmasın. Kadınlar, çocuk yetiştirme konusunda eşlerinden gerekli desteği göremiyor. Yükün büyük bir bölümü maalesef kadınların omuzlarına yükleniyor. Oysa aile hayatıyla da bizlere en güzel örnek olan peygamber efendimiz şöyle buyuruyor, ‘Kadınlar, erkeklerle birlikte bir bütünü tamamlayan diğer yarılardır.’ Evet tam olarak mesele budur. Bizim zihniyetimizin, bizim toplum ve aile yapımızın omurgası işte budur. İnancımızın bize emrettiği budur.

EVLENME YAŞI ARTTI

Veriler bize gençlerimizin artık geç yaşlarda evlendiğini gösteriyoruz. 2024'te evlenme yaşı kadınlar için 25,8'e erkekler için 28,3'e yükseldi. Boşanmaların 3'te biri evliliğin ilk 5 yılı içerisinde meydana geliyor. Toplum olarak bireyselleşiyoruz. Yalnızlaşıyoruz. 2008'te 4 kişi olan ortalama hane halkı büyüklüğü 2024'te 3,11 kişiye geriledi.

2025 AİLE YILI

2025 senesini aile yılı ilan ettik. Evlilik öncesi eğitimi, aile eğitimini devreye aldık. Aile ve Gençlik Fonu'nu hayata geçirdik. Şu ana kadar bu krediyi almaya hak kazanan çift sayısı 62 bini geçti. Evlenecek gençlerimize inşallah daha yüksek tutarda destekler vereceğiz. Doğum yardımlarımıza da ivme kazandırdık. Önümüzdeki 10 seneyi Aile ve Nüfus 10 Yılı olarak ilan ettik.