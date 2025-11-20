İlk sözü alan Komite Başkan Vekili Salahi Şahiner, sökülüp takılan kameralarla ilgili teknik dokümanlar ve teknik kapasite konusunda bilgi talep etti.

Soruları yanıtlayan Trafik Dairesi Müdürü Ahmet Aydın, kameraların 2023 yılı içerisinde Türkiye ile KKTC arasındaki mali iş birliği protokolü kapsamında hibe edildiğini söyledi. Aydın, kameraların şu an sadece hız tespiti yaptığını ancak yasal düzenlemelerle diğer özelliklerin de devreye gireceğini kaydetti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da söz alarak, trafik cezalarında yaklaşık yüzde 40 oranında kayıp bulunduğuna işaret ederek, yapay zekâ destekli yeni kameralarla cezaların anında sınır kapılarına ve telefonlara gönderildiğini belirtti. “Devletin ciddi zarara uğradığı bir tablo vardı” diyen Arıklı, sistemin ceza kayıplarını azaltacağına işaret etti.

Maliye Bakanı Özdemir Berova da, kameraların, imzalanan mali protokol kapsamında hibe edildiğini vurgulayarak, konunun kamuoyunda yanlış anlaşılmaması gerektiğini söyledi.

-Candan: “Kameraların çalışıp çalışmadığını vatandaş bilmiyor”

CTP Milletvekili Armağan Candan, kameraların çalışıp çalışmadığı konusunda kamuoyunun yeterince bilgilendirilmediğini belirtti.

Trafik Dairesi Müdürü Ahmet Aydın ise sistemin çalıştığını ve kameralar üzerindeki ışıkların herhangi bir anlam taşımadığını söyledi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da yeni kameraların eski sistemin işlevini sürdürdüğünü ifade etti. Trafik cezalarının çok yüksek olduğuna dair şikayetlere de değinen Arıklı, cezaların kademeli artırılması ve sigara cezalarına ilişkin düzenleme yapılması yönünde yasal çalışma yürütüldüğünü kaydetti.

Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars da, eski kameraları takan şirketin mali zarara uğratıldığına dair Sayıştay Başkanlığı’na şikayet yaptığını söyledi.

CTP Milletvekili Ongun Talat ise, kameraların kalibrasyon süresinde ekstra cihazlar alınması gerektiği, aksi halde ölçüm hatası vereceği yönündeki Makine Mühendisleri Odası’nın görüşünü hatırlatarak, kalibrasyon süreçlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını sordu.

Trafik Dairesi Müdürü Ahmet Aydın da böyle bir şikayet bulunmadığını söyledi. Aydın, her cihazın kalibrasyon sürecinin ayrı ayrı yapıldığını ve kameraların kalibrasyon yapılabilmesi için gerekli belgelerle gönderildiğini kaydetti.

CTP Milletvekili Filiz Besim, ayda bir toplanması gereken Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu’nun en son ne zaman toplandığını ve hangi sıklıkta toplandığını sordu. Trafik Dairesi Müdürü Aydın ise komisyonun en son Ağustos ayında toplandığını belirtti.

-Candan

CTP Milletvekili Armağan Candan ise, cihazların mobil olarak kullanılabileceği, sabit bırakılmaları ve güneş altında kalmaları durumunda bozulabileceği yönündeki iddiaları gündeme getirerek, bu konuların açıklığa kavuşturulması gerektiğini söyledi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ise, konuya ilişkin bazı “komplo teorileri” üretildiğini belirterek, cihazlarda herhangi bir sorun yaşanması halinde hemen müdahale edileceğini ifade etti. Arıklı, cihazların garantili olduğunu ve teknik ekibin anında müdahalede bulunabileceğini kaydetti.

Komite Başkan Vekili Salahi Şahiner de cihazların yalnızca sürücüyü çekmeyeceği yönündeki haberleri hatırlatarak, sürecin teknik olarak nasıl işleyeceğinin kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini söyledi.

- Limanlar Dairesi ve Karayolları Dairesi bütçe kalemleri görüşüldü

Komite toplantısında Limanlar Dairesi ve Karayolları Dairesi’ne ilişkin bütçe başlıkları da ele alındı.

CTP Milletvekili Devrim Barçın, Deniz Limanları Yolcu Hizmet Gelirleri kalemine ilişkin sorular yönelterek, artış öngörülmesine rağmen yolcu sayıları ve liman gelirlerinde farklılıklar bulunduğunu, artış öngörülmesine rağmen rakamların çok düşük kaldığını söyledi.

Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Salahi Şahiner de römorkör bakımı için ayrılan ödeneklerle ilgili soru sordu. Şahiner, Karayolları Dairesi'nin üstlenmesi gereken pek çok görevin bugün yerel yönetimler tarafından yapıldığını dile getirdi.

-Arıklı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Karayolları Dairesi’nin imkânlarının sınırlı olduğundan belediyelerle iş birliği içinde çalıştıklarını belirterek, bununla ilgili çeşitli örnekler verdi.

CTP Milletvekili Şahiner, seçim öncesinde verilen “T” izinlerinin akıbetini sorarak, bu izinlerin iptal edilip edilmediğini gündeme getirdi.

Erhan Arıklı da bazı izinlerin mahkeme sürecinde olması nedeniyle dağıtımın durdurulduğunu belirtti.

CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, “T” izinlerinin istihdam yaratmak amacıyla belirli kurallar çerçevesinde, planlama ve ihtiyaç doğrultusunda verilmesi gerektiğini ifade etti.

CTP Milletvekili Ongun Talat, söz konusu izinlerin “rant kapısına” dönüştüğünü savunarak, askıya alınan izinlerle ilgili kamuoyunun ayrıntılı şekilde bilgilendirilmesini istedi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, “T” iznine ihtiyaç duyan herkese izin verilmesi gerektiğini, bu şekilde “rant” iddialarının da ortadan kalkacağını söyledi.

Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars, “T” izinleriyle ilgili net kriterlerin belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay ise başvuruların kişiden kişiye değişiklik gösterebileceğini ifade etti.

Arıklı, Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars’ın Toplu Taşıma Master Planı projesi hakkındaki sorusunu yanıtında, projenin hazır olduğunu ve ilkokullar dışında tüm okulların da proje kapsamına alındığı yanıtını verdi.

- Trafik kazaları konusu

CTP Milletvekili Filiz Besim, trafik kazalarında yaşanan artışa değinerek, sorulan sorulara verilen yanıtlarda dile getirilenlerin uygulamaya geçirilmediğini söyledi.

Politikada istikrarsızlık ve kararların sonuçlandırılamaması nedeniyle ilerleme sağlanamadığını belirten Besim, 3 yıl geçmesine rağmen ehliyet sınavı kitapçığının hala hazırlanmadığını hatırlattı.

Uyuşturucu testleriyle ilgili de soru yönelten Besim, bu konuda verilen sözlerin karşılığını görmek istediklerini ve testlere ilişkin net yanıt beklediğini ifade etti.

Besim’in konuşmasının ardından toplantıya 15 dakika ara verildi.