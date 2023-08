Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Ülkemizin önünde açılan tarihi fırsat penceresini sonuna kadar açmakta kararlıyız. Hükümet olarak kutlu yürüyüşe hizmet edecek enerji ve inanca sahibiz. Devlet olarak altyapı ve potansiyele fazlasıyla sahibiz. Yeter ki birliğimize ve kardeşliğimize sıkı sıkıya sarılalım. Türkiye, asırlar sonra küresel sistemin en üst ligine yükselme imkanı elde etmiştir.

Son 10 yıldır kirli tuzakların sayısız örneğini gördük. Gezi olaylarından 15 Temmuz'a birçok hadiseyi atlattık.

Kemerköy Termik Santrali

Kemerköy Termik Santrali yıllık 1 milyar dolar civarında ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Ülkemiz için önemli bir milli değer konumundadır. Santralin mevcut kömür kaynağı tükenmek üzere olduğu için yeni kaynaklar bulması gerekir. Son 21 yılda Türkiye toplamda 6 milyar 572 milyon fidanı toprakla buluşturarak bu alanda kırılması zor bir rekora imza atmıştır. Hedefimiz bu rakamı 7 milyara yükseltmektir. Ülkemizde yürütülen kampanyaları 'ağaç sevgisi' veya 'çevre hassasiyetiyle' izah edilemeyecek bir gerçektir.

Muğla belediyesi ana muhalefette. Onlara soruyorum. Bugüne kadar ne kadar ağaç diktiniz? Çıkın bakalım açıklayın. Bir tane 'ağaç diktik' diyemezler. Ama biz AK Parti hükümeti olarak milyonlar değil milyarlarca ağaç diktik. Çevreci görünümlü marjinallere aldırmıyoruz, işimize bakıyoruz. Buradan bir kez daha sesleniyorum, başaramadınız, başaramayacaksınız. Ülkemizin kalkınma kervanını yürütmeye odaklanırken; maşaları ve sahiplerini kendi kinleriyle baş başa bırakıyoruz.

Muhalefete tepki

Kavga ve skandal muhalefet cephesinde hiç kesilmiyor. Matematik uzmanı oldukları için 38-39 milletvekili yavrucaklara veriyorlar sonra 'eyvah yalnız kaldık' diyorlar. Ayak oyunlarıyla birbirleriyle uğraşıyorlar. Türkiye vizyonsuz bir muhalefete sahiptir. Kendi bireysel hırsları için adeta birbirlerini gırtlaklayanların bencillikleri asla unutlmayacaktır. Geçici veya dönemsel sıkıntıların yol açtığı parçalı bulutlu havalara güvenerek fitne yelkenlerini şişirmek isteyenler yine hüsrana uğrayacaklardır.

Ekonomideki son gelişmeler

Ekonomik zorulukları biz de görüyoruz. Dillendirilen serzenişleri yakından takip ediyoruz. Biz başkaları gibi şikayet karşısında insanlara ayar verenlerden asla olmadık. Milletimizin sözünün başımızın üzerinde yeri vardır. Bizim görevimiz milletin sesine kulak verip eser ve hizmetleri yapmaktır. Doğru politikalarla bu hassasiyetimizden taviz vermedik. Ülkemizin en büyük kalkınma ve demokrasi atılımlarına imza attık. Her yıl ortalama yüzde 5,5 büyüterek milli geliri 1 trilyon sınırına getiriyoruz. İstihdamı 32 milyon kişiye çıkardığımız bir Türkiye var. Vesayetten teröre, darbeden ekonomik tuzaklara kadar karşılaştığımız sorunları saymıyorum bile. Vatandaşlarımızın tamamına her alanda refahlarını yükseletecek bir altyapı kurduk. Eğitimi tüm evlatlarımız için erişilebilir kıldık. Güvenliği her alanda tesis ettik. Adaleti, Türk milleti için çalışan bir kurum haline getirdik.

Ülke genelinde depreme hazırlık amacıyla 6,5 milyon konutu dönüştürmeyi hedefliyoruz. Deprem bölgesinin yeniden imarını hızlandıracak yerinde dönüşüm projemiz milletimiz tarafından takdirle karşılanmıştır. 15 Ağustos tarihine kadar deprem bölgesindeki tüm vatandaşlarımızı konteyner evlere taşımayı planlıyoruz.

Enflasyonda tek hane hedefi

Bugün çok tartışılan enflasyon konusunda en büyük başarı bizim dönemimize aittir. Biz Türkiye'nin sadece güncel değil çok eskiden gelen kronik sorunuyla mücadele ediyoruz. Enflasyonu yüzde 6'ya kadar düşürende biz olduk. Enflasyonu yeniden tek haneye biz indireceğiz. Dikkat edilirse bu süreçte asla ödün vermediğimiz 2 husus vardır. Biri istihdam diğeri de büyüme.

"Türkiye'nin gücü geçmişle kıyaslanamayacak kadar büyüktür"

Her bir vatandaşımıza buradan sesleniyorum. Ülkesinin kalkınması için emek veren herkese sesleniyorum. İnsanlar gibi devletlerin de hayatlarında dalgalanmalar olabilir. Hem içerde yaşadıklarımız hem de bölgesel krizlerin birtakım sorunların yol açtığı sıkıntılar gelip geçicidir. Türkiye'nin gücü geçmişle kıyaslanamayacak kadar büyüktür. Bu dönemde hep birlikte yapmamız gereken milletin ortak değerleridir. Bunu başardığımızda önümüzde kimse duramaz. Kurumlarımızın çalışmalarında, sistemin işleyişinide hala eksikler mi var? İki elin parmakları gibi kenetlenirsek hepsinin üstesinden geliriz. Her bir vatandaşımıza bugüne kadar gösterdiği sabrı için milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Bu tarihi dönemeci başarıyla tamamlayarak Türkiye Yüzyılı basamaklarını beraber çıkacağız.

Başörtüsü düzenlemesi

Meclisimizin açılmasıyla birlikte başta başörtüsü ve ailenin korunması düzenlemesi olmak üzere milletimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz. Cumhuriyetimizin 100. yılında Türk demokrasisini darbe anayasasından kurtararak, sivil ve özgürlükçü bir anayasa ile buluşturmak istiyoruz.

Savunma sanayiindeki gelişmeler

Bu sene İDEF 23'te gurur verici gelişmeleri görmüş olduk. İmzalanan sözleşmelerin proje hacmi 56,5 milyar liradır. İDEF 23 imzalanan anlaşmalarla kendi rekorunu kırmıştır.

YAŞ kararları

Yüksek Askeri Şura toplantımız ordumuzun gücüne güç katmıştır. Türkiye'ye fedakatca hizmet etmiş tüm komutanlarına teşekkür ediyorum. Yeni göreve başlayacaklara başarılar diliyorum.

İhracatta rekor

Temmuz ayı ihracat rakamları ivmenin artarak sürdüğünü gösteriyor. İhracatımız temmuzda 20 milyar 93 milyon dolar oldu. Bu rakamla temmuz ayındaki en yüksek ihracata ulaşmış olduk. Türk ürünlerini dünyaya ulaştıran ihracatçılarımızı tebrik ediyorum.

Orta vadeli program

Orta vadeli programı iş dünyası ve sendika temsilcileriyle birlikte hazırlanıyor. 85 milyonun tamamına rehberlik edeceğine inanıyoruz. Eylül ayı itibarıyla bunu duyuracağız.