Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi’nde partisinin Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı’na katıldı.

Erdoğan burada bir konuşma gerçekleştiriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Milletimizin önüne yeni hedefler koyarken buna uygun kadroları yetiştirmeyi, mekanları hazırlamayı da ihmal etmiyoruz. Biz sadece AK Parti’ye 18’inci seçimini kazandırmak, Cumhur İttifakı’nı zafere ulaştırmak için çalışmıyoruz. Cumhuriyetimizin ilk asrını geride bırakan Türkiye’nin ikinci asrının yol haritasını da oluşturuyoruz.

"ESKİ TÜRKİYE DÖNEMİNİ TAMAMEN KAPATIYORUZ"

Asıl işimiz yeni başlıyor. Türkiye Yüzyılı yeni başlıyor. Eski Türkiye dönemini tamamen kapatıyoruz. Tek parti faşizminin, darbelerin, cuntaların zulümlerin, koalisyonların, krizlerin Türkiyesini bir daha geri gelmemek üzere tarihin tozlu raflarına kaldırıyoruz. Artık devir Türkiye Yüzyılı devridir.

"SANMAYIN Kİ BELEDİYE YÖNETİMLERİNİ ŞEHİRLERE HİZMET ETMEK İÇİN İSTİYORLAR..."

Hala eski Türkiye özlemi içinde olanların yüreğine her seçimde bir acaba hevesi dolduğunu biliyoruz. Seçim sonrası hakikatler yüzlerine bir tokat gibi inince kös kös yerlerine dönüyorlar. Emin olun bu seçimde de birilerinin yüreği kıpır kıpırdır… İstiyorlar ki önce belediye yönetimlerini ele geçirsinler, ardından ülkeyi yeniden huzursuzluğa sürükleyip, merkezi yönetime göz diksinler. Sanmayın ki belediye yönetimlerini şehirlere hizmet etmek için istiyorlar. Böyle bir düşünceleri kesinlikle yok. Dertleri belediyeler üzerinden elde edecekleri rantı yağmalamaktır.

Ülkemizdeki muhalefet anlayışı hiç değişmedi. Ülkenin ikinci büyük partisi sıfatına sahip CHP bırakın olumlu yönde değişmeyi, bölücülerle, terör örgütleri mensuplarıyla işbirliğine girecek kadar rotasını kaybetti. CHP’de bölücülerin ve yapay zekanın sözü bu partiye yıllarca emek vermiş insanların sözünden daha fazla geçiyor. İstanbul’da bölücü örgütün uzantılarıyla kol kola yürümekten, ortak miting yapmaktan utanmıyorlar. Neyin karşılığında Kandil’le uzlaşıldığını, bölücü örgütün uzantılarına ne vadettiklerini kimse bilmiyor.

"SEÇİM İKİ YERDE KAZANILIR"

Allah’ın yardımı ve milletimizin desteğiyle belediyelerde de bu köhne siyaset, yörüngesini kaybetmiş partilere şehirlerimizi teslim etmeyeceğiz. Bunun için hep birlikte çok çalışmamız gerekiyor. Seçim iki yerde kazanılır. Birincisi sahadır, sokaktır, evlerdir, iş yerleridir. İnsanın olduğu her yerdir. İkincisi sandıktır. Saha çalışmalarını iyi yürütemez, oy verme günü sandığa çok sıkı sahip çıkamazsak elimizdeki seçimi de kaybederiz. Unutmayınız, bizim siyaset anlayışımızda vatandaşa tıpış tıpış oy vereceksiniz dayatmasının yeri yoktur. Hiçbir insanımız bize oy vermeye mecbur ve mahkum değildir."