İleri evre akciğer kanseri ile mücadele eden Kadir İnanır, 14 Mayıs'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Zatürre teşhisi konan Kadir İnanır, 6 günlük yoğun bakım sürecinin ardından entübe edilmişti.

Bir aydan uzun bir süredir entübe olarak tedavisi süren 77 yaşındaki usta oyuncudan cuma günü acı haber geldi.

Vefatından üç gün önce de ablası Altun Arıca'yı kaybeden Kadir İnanır, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İnanır'ın vefatı tüm Türkiye'yi yasa boğarken, ünlü isimler de art arda başsağlığı mesajları gelmişti.

ULUS MEZARLIĞINA DEFNEDİLDİ

Büyük usta için ilk tören bugün Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlendi.

Sevenleri, meslektaşları ve dostları, İnanır'a son görevlerini yerine getirmek için salonda bir araya geldi. Törene sinema, televizyon, spor ve siyaset dünyasından çok sayıda isim katılırken salonu binlerce kişi de efsane oyuncuya veda etti.

Kadir İnanır'ın naaşı, daha sonra cenaze namazı için Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’ne getirildi. Caminin önünde büyük bir kalabalık toplandığı görüldü. Yeşilcam efsanesi daha sonra Ulus Mezarlığı’nda toprağa verildi. Akatlar Kültür Merkezi'nde taziyeler kabul edilecek.