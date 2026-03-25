Dün yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına geçen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Küresel gerilimin tırmandığı bu dönemde Türkiye'nin tutumunu ve ekonomik tedbirlerini kamuoyuyla paylaşan Erdoğan, İran merkezli savaşın dünya ekonomisine ve Türkiye'ye yansımalarını değerlendirdi.

Milletin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek konuşmasına başlayan Erdoğan, dünya enerji ticaretinin yüzde 20'sinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının küresel ekonomiyi ciddi bir türbülansa soktuğunu vurguladı. 28 Şubat'tan bu yana Brent petrolün varil fiyatının yüzde 40 arttığına dikkat çeken Erdoğan, bazı ülkelerin depolara litre kısıtlaması getirmek ve okulları tatil etmek gibi önlemlere başvurduğunu aktardı.

Savaşın uzamasıyla birlikte ekonomik faturanın her geçen gün büyüdüğünü belirten Erdoğan, uluslararası kamuoyunda savaşın sona erdirilmesi yönündeki çağrıların da hız kazandığını ifade etti.

Bölgesel barış ve istikrara ilişkin de sert bir mesaj veren Erdoğan, "Dünya barışı ve istikrarına önem veren hiçbir ülke bundan böyle İsrail'in haksız yere bölgemizde yaktığı ateşe odun taşımamalıdır" dedi. Türkiye'nin ateş çemberinin dışında kalmakta kararlı olduğunu vurgulayan Erdoğan, savaşın bölge ülkeleri arasında bir yıpratma savaşına dönüşmesini istemediklerini de sözlerine ekledi.

İran'daki savaşın piyasalarda yarattığı dalgalanmaları yakından takip ettiklerini belirten Erdoğan, petrol fiyatlarındaki ani yükselişin Türkiye ekonomisine de yansıdığını kabul etti. Ancak vatandaşları korumak amacıyla eşel mobil başta olmak üzere çeşitli tedbirlerin hayata geçirildiğini açıkladı. Erdoğan, "Bu tür beklenmedik şoklar karşısında Türkiye ekonomisinin direnç eşiği şu an tarihinin en yüksek seviyesindedir" diyerek ekonomiye olan güvenini taze etti.

Son günlerde araç sahiplerinin şikayetlerine konu olan plaka, görüntü ve ses sistemleri uygulamasına da değinen Erdoğan, sürecin vatandaşlarda yeni mağduriyetlere yol açmadan dikkatli yönetilmesi talimatını İçişleri Bakanlığı'na verdiğini açıkladı.

Ayrıca Erdoğan, bayram süresince İstanbul Havalimanı'nın 874 bin, tüm havalimanlarının ise 2 milyon 531 bin yolcuya hizmet verdiğini paylaştı. Demiryollarını kullanan yolcu sayısının 2 milyon 490 bine ulaştığını da açıklayan Erdoğan, 182 yeni organize sanayi bölgesi ve 85 yeni teknopark ile üretim altyapısının güçlendirildiğini vurguladı.