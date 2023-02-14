Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında AFAD Merkez Binası'nda açıklamalarda bulunuyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremler hakkında, "Dünyadaki uzmanların tamamının da ittifakıyla, büyüklüğü, yıkıcılığı, istisnai bir tabiat olayı olarak değerlendiriliyor." dedi.

Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 35 bin 418 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaralılarımızın 13 bin 208'i halen hastanelerimizde tedavi altındadır." açıklamasını yaptı.

Erdoğan, "Deprem bölgesinde enkaz haline gelen 19 bini aşkın binadan 15 bininin müdahalesi tamamlandı." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Deprem bölgesindeki yaklaşık 369 bin binadaki 1 milyon 850 bin ev ve iş yeri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri tarafından incelendi." diye konuştu.

Erdoğan, "İlk belirlemelere göre deprem bölgesinde 47 bin binadaki 211 bin konutun, yıkılmış, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu tespit edildi." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaklaşık 250 bin kamu görevlimiz deprem bölgesindeki çalışmalarda yer alıyor." açıklamasını yaptı.

Erdoğan, "Yıkılan binaların altında kalan son vatandaşımızı da oradan çıkarana dek çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Depremin yıktığı veya oturulamaz hale getirdiği her evi, her iş yerini yeniden yapıp hak sahiplerine teslim edeceğiz." diye konuştu.

"MART BAŞI İTİBARIYLA 30 BİN KONUTUN İNŞASINA HEMEN BAŞLIYORUZ"

Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Mart başı itibarıyla 30 bin konutun inşasına hemen başlıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kaybedecek tek bir dakikamız bile olmadığının bilinciyle hasar tespiti biten her yerde derhal inşa çalışmasına geçeceğiz." dedi.

Erdoğan, "Bölgede yeni inşa edilecek konutlar ve şehirlerle ilgili hazırlıklara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile TOKİ tarafından başlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amacımız, 1 yıl içinde deprem bölgesinin tamamındaki konut ihtiyacını çözecek sayıda kaliteli ve güvenli yapının inşasını tamamlamaktır." diye konuştu.

Erdoğan, "Yerinde ihya edilebilecekleri yerinde, taşınması gerekenleri uygun alanlarda inşa edeceğimiz konutlarla depremin yıkımlarını tümüyle telafi edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yılgınlığa, bezginliğe, yorgunluğa, yeise asla kapılmadan, beraberce bu felaketin acısını dindirecek, yarasını saracak, kayıplarını telafi edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hiçbir vatandaşımızı maddi-manevi açıdan sahipsiz bırakmayacak, yardım ve barınma çalışmalarının sürmesini sağlayacağız."