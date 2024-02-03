Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay’da yapımı tamamlanan 7 bin 275 konutun teslim törenine katıldı.

Konutların kura çekimini gerçekleştiren Erdoğan, törende bir konuşma yapıyor.

Erdoğan’ın satırbaşları şöyle:

"Kahramanmaraş merkezli depremde kaybettiğimiz canların acısı, yüreklerimizi yakmayı sürdürmektedir. Depremde kaybettiğimiz 53 binin üzerindeki vatandaşımızın her birine Allah’tan rahmet diliyorum. Asrın felaketinde yaralanan 107 binin üzerinde vatandaşımıza da geçmiş olsun dileklerimi tekrarlamak istiyorum.

"14 MİLYON VATANDAŞIMIZ DOĞRUDAN ETKİLENDİ"

14 milyon vatandaşımız afetten doğrudan etkilendi. Depremde yıkılan 39 bine yakın binanın, 26 bininde arama-kurtarma faaliyeti yürütülmesi gerekmiştir. Ayrıca 200 binden fazla ağır hasarlı bina ile karşılaşılmıştır. Deprem bölgesine 1 milyon çadır gönderilmiş, 215 binin üzernide konteyner kullanılmış, 349 bin haneye kira yardımı yapılmıştır.

"TÜRKİYE TEK YÜREK OLDU"

Büyük acılar aynı zamanda milletlerin birliğinin, kardeşliğinin sınandığı dönüm noktalarıdır. Milletimiz bu acı ve tarihi sınamayı başarıyla vermiştir. Asrın felaketini, asrın dayanışmasına dönüştürerek o zor günlerin geride kalmasını temin ettik. Devletimiz tüm imkanlarıyla anında harekete geçerken, Türkiye tek yürek olmuş; milletimiz depremzede kardeşlerinin yanına koşmuştur.

"FELAKET DEVLET-MİLLET DAYANIŞMASININ ÜST DÜZEYDE OLDUĞUNU GÖSTERDİ"

Bu afet bize, verdiği pek çok dersin yanı sıra; ülkemizde devlet-millet dayanışmasının aksi yöndeki tüm gayretlere rağmen en üst düzeyde olduğunu göstermiştir. Sayısız insanımız ya kendi iradesiyle bizzat gelerek ya da çeşitli yollarla destek sağlayarak depremzede vatandaşlarımızın acısını paylaşmıştır.

"KARŞILAŞTIĞIMIZ TABLOYU ASLA UNUTMAYACAĞIZ"

Hatay can kaybı ve yıkılan bina sayısı bakımından depremden en büyük zararı gören şehrimizdir. Depremden sonraki ikinci gün Hatay’a geldiğimizde karşılaştığımız tabloyu asla unutmayacağız. İnsanlık tarihinin en kadim yerleşim yerleri arasında bulunan Hatay’ın yaşadığı yıkım, gerçekten çok büyüktü. Depremin ardından önceliğimizi arama-kurtarma faaliyetlerine, kış şartlarının daha da elzem haline geldiği acil ihtiyaçların karşılanmasına verdik.

"HAK SAHİPLERİNE YENİ YUVALARI HAYIRLI OLSUN"

Toprağa verdiğimiz canlarımızı dualarla yadederken, sizlere verdiğimiz sözleri yerine getirmek için de çalıştık; çabaladık. Bir yandan enkazları kaldırırken süratle inşa faaliyetlerine başladık. Bugünkü kura törenimizle 7 bin 275 hak sahibinin konutunun anahtarını teslim ediyoruz. Hak sahiplerimize yeni yuvalarının hayırlı olmasını, evlerinde sağlıkla oturmalarını diliyorum.

"75 BİN KONUTU TESLİM EDECEĞİZ"

Kardeşlerim bu daha başlangıç. Şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmak için çalışmalarımız kesintisiz sürecek. Bölge genelinde inşası süren 40 bin konutu da hak sahiplerine teslim edeceğiz. İnşallah 2 ay içinde deprem bölgesi genelinde 75 bin konutun teslimini bitireceğiz.

"DAYANIŞMAYLA ÜSTESİNDEN GELEMEYECEĞİMİZ MESELE YOK"

Defne Hastanesi’yle ilgili ne dediler? “Yok böyle bir şey” dediler. Açılışını bizzat bu kardeşiniz tüm ekibiyle gerçekleştirdi. Biz yalan üzerine hiçbir zaman hakikati bina etmedik. Bu hususta vatandaşlarımız müsterih olsun. Kimsenin hakkı yerde kalmayacak, kimse mağdur olmayacak. Dayanışmayla üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir mesele yoktur."