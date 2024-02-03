Polis Basın Subaylığı’ndan kazaya ilişkin yapılan açıklamada, Ziyamet’te sakin Enhar Temel’in (E-10) kullanımında bulundurduğu ve demir iskelet kısmında Ziyamet”te sakin Ensar Kızıl’ın oturduğu (E-9) bisiklet ile 01 Mayıs Sokak’tan gelip kavşakta durmayarak Atatürk Caddesi’ne girmesi sonucu bisikletin ön tekeri ile o esnada batı istikametinden gelip doğu istikametine gitmekte olan Soner Mihmat (E-58) yönetimindeki LF 029 plakalı aracın sol ön kısmına çarpması sonucu hasar ve yaralanma ile neticelenen bir trafik kazası meydana geldiği bildirildi.

Açıklamada, Enhar Temel ve Ensar Kızıl’ın olay mahalline gelen ambulanslar ile Gazimağusa Devlet Hastanesine sevk edildiği kaydedildi.