Erdoğan, KKTC’nin Türk dünyasının ayrılmaz parçası olduğunu belirterek, teşkilatın faaliyetlerine katılımına büyük önem verdiklerini ifade etti. Türk dünyasının da üzerine düşeni yaparak Kıbrıs Türk halkını bağrına bastığını söyleyen Erdoğan, bu yaklaşımın daha da güçlenmesini istediklerini vurguladı.

“Tufan Erhürman’ın zirvede olması bizim için çok önemliydi”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkistan’da düzenlenen zirvenin kendileri açısından ayrı bir önem taşıdığını belirterek, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın toplantıda yer almasını ön plana çıkardı. Erdoğan, KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı içindeki görünürlüğünün artırılmasını önemsediklerini dile getirdi.

“Türk dünyası, Kıbrıs Türk halkını bağrına basıyor”

Erdoğan, açıklamasında yalnızca KKTC’nin teşkilat içindeki yerine değil, Türk dünyasının Kıbrıs Türk halkına yaklaşımına da dikkat çekti. Türk dünyasının bu konuda sorumluluk aldığını belirten Erdoğan, KKTC ile siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerin güçlenerek sürmesinden yana olduklarını ortaya koydu.

Dönem başkanlığı mesajı da verdi

Türkiye’nin önümüzdeki sonbaharda ev sahipliği yapacağı 13. Zirve ile Türk Devletleri Teşkilatı dönem başkanlığını devralacağını hatırlatan Erdoğan, bu süreçte teşkilatı daha ileri seviyelere taşımayı hedeflediklerini söyledi. Erdoğan, hem Astana’da hem Türkistan’da yapılan temasların hayırlı olmasını diledi.