Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) 3 Mayıs'ta gerçekleştirdiği ziyareti anımsatan Erdoğan, ziyarette, inşaatı üç yıl içinde tamamlanan Cumhuriyet Yerleşkesi'nin açılışını büyük gururla yaptıklarını, ardından bu sene ilk kez KKTC'de düzenlenen TEKNOFEST 2025'e iştirak ettiklerini aktardı.

Erdoğan, "Anavatan ve garantör olarak Kıbrıs Türk halkına ve KKTC'ye olan sarsılmaz desteğimizi tekrar teyit ettik. Cumhuriyet Yerleşkemizin iki sembol eseri olan Cumhurbaşkanlığı binası ile Cumhuriyet Meclisi'mizin hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen tüm kurum, kuruluş ve firmalarımızı tekrar tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.