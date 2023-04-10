Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TCG Anadolu Gemisi Teslim Töreni ve Yeni MİLGEM Fırkateynleri Sac Kesme Töreni'nde konuştu.

Türkiye'nin kendi gemisini tasarlayan, geliştiren, inşa ve idame eden 10 ülkeden biri olmasının gurur duyulacak bir başarı olduğunu söyleyen Erdoğan, "TCG Anadolu sayesinde dünyada ilklerden olan oyun değiştiren teknolojilere, sistemlere ve çözümlere öncülük eden bir ülke haline geleceğiz" şeklinde konuştu.

TCG Anadolu'nun İHA'ların iniş kalkış yapabileceği, kendi alanında dünyanın ilk savaş gemisi olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güçlenen Türkiye'nin artık kendi sınırları ötesine çıktığını herkes görmeli ve kabul etmelidir. Türkiye Yüzyılı'nın inşasını savunma sanayisinin güvenli yolundan sürdüreceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Aradan geçen 7 yılın ardından TCG Anadolu gemimizi hizmete alıyoruz. Kahraman ordumuza hayırlı olmasını diliyorum. Mutluyuz ve gururluyuz. Bu gemiyi Türkiye Yüzyılı'nda bir sembol olarak görüyoruz. Mavi Vatan'a kazandıracağımız Yeni MİLGEM Fırkateynleri sac kesimini de gerçekleştireceğiz.

Hizmete aldığımız TCG Anadolu İHA'ların iniş kalkış yapabileceği, kendi alanında dünyanın ilk savaş gemisidir. Bu gemimize KIZILELMA, Hürjet, Bayraktar TB2 gibi araçlarımız iniş ve kalkış yapabilecek. Dünyanın her köşesinde askeri operasyon yapabilecek özelliklere sahip. Yerlilik oranı yüzde 70 oranına sahip bu gemiyle kriz bölgelerine kolayca intikal edebileceğiz. Yerli ve milliliği daha fazla olan daha gelişmiş teknolojileri ülkemize kazandırmaya devam edeceğiz. Milli uçak gemimizi de layıkıyla yaptık ve yapacağız.

"Hedefimizi tam bağımsız savunma sanayii"

Türk savunma sanayii son 20 yılda bir devrim gerçekleştirdi. Savunma sanayimizin güçlenen Türkiye'nin yükselen yıldızı olması kolay olmadı. Hedefimizi tam bağımsız savunma sanayii olarak belirledik. Hatırlarsanız bize o dönemde bir İHA'yı bile vermediler. Başka yerden temin ettiğimiz İHA'yı da uzun süre kullanmamıza fırsat tanımadılar.

"Savunma sanayii bütçemizi 75 milyar dolara yükseltiyoruz"

Yerli ve milli projeler dönemini başlattık. Ülkemizde 62 olan savunma sanayii olan proje sayısı 750'yi buldu. Nereden nereye... Hükümete geldiğimizde 5,5 milyar dolarlık bütçeydi bu rakam şimdi 60 milyar doların üzerine çıktı. Savunma sanayiinde tek bir firmanın olması söz konusu değildir. Farklı kollarda birçok firmamız görev alıyor. Şimdi ihale süreci devam eden projelerle birlikte savunma sanayii bütçemizi 75 milyar dolara yükseltiyoruz. Elbette sektör bu noktaya gelene kadar çok gayret gösterdi. Sektörün ihracatının 4 milyar 400 milyon dolar rekor seviyeye ulaşması başarının işaretidir. Dışa bağımlılığımızı azaltmada iyi bir seviyeye geldik. Yerlilik oranımız yüzde 20'den yüzde 80'e çıkması tarihi bir başarıdır.

"Gizli açık ambargoları aşmak için yapılacak çok iş var"

Türk savunma sanayisi güvenlik birimlerinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek duruma gelmiştir. Bize yurt içi ve yurt dışından gerekli talepler var. Mevcut projelere devam ederken, geleceğin muharebe ortamına da hazırlanıyoruz. Güvenlik güçlerimizin kullandığı ürünlerimizin dost ülkelerin envanterinde de yer almasından mutluluk duyuyoruz. Güvenlik güçlerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için daha çok çalışacağız.

Geldiğimiz seviye elbette önemlidir. Ama hala ülkemize karşı sergilenen gizli açık ambargoları aşmak için yapılacak çok iş vardır.

"Türkiye'nin kendi gemisini geliştiren 10 ülkeden birisi olması bir başarıdır"

Mavi Vatan'ın güvenliği içinde bulunduğumuz dönemde daha çok öne çıkmıştır. Artık geneli itibarıyla toplu bir savunma sistemi yok, çeşitlendirerek bunları başarmamız gerekiyor. İHA'larda edindiğimiz tecrübeyi insansız deniz araçlarında da uygulayarak bu alanda da başarılı hale geldik. Dünyada ürünlerimiz gıptayla takip edilmeye başlandı. Birçok teknolojiyi de artık kendimiz geliştiriyoruz. Türkiye'nin kendi gemisini geliştiren 10 ülkeden birisi olması bir başarıdır.

2023 yılını savunma sanayiinde birçok projeyi milat olarak belirledik. Ülkemizin ikinci büyük gemisi olacak Derya, Piri Reis Denizaltımız yine bu yıl içinde hizmete girecek. Milli Muharip Uçağımız başta olmak üzere hava savunma sisteminde de takvimin önünde gidiyoruz. Güçlenen Türkiye'nin artık kendi sınırları ötesine çıktığını herkes görmeli ve kabul etmelidir. Türkiye Yüzyılı'nın inşasını savunma sanayisinin güvenli yolundan sürdüreceğiz.

TCG Anadolu Sirkeci'de ziyaret edilebilecek

TCG Anadolu'yu buradan Sirkeci'ye çekeceğiz. Gemimizi halkımıza açacağız. İstiyoruz ki halkımız gemimizi gezsin, dolaşsın bu gururu hep birlikte yaşayalım.