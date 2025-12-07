Bunlar da ilginizi çekebilir

Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Araçlarda soğutma çalışması ise sürüyor.

Kazanın ardından araçlarda yangın başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep Batı Gişeleri yakınlarında, plakaları ve sürücüleri henüz belirlenemeyen hububat yüklü 3 TIR çarpıştı.

