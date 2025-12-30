Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çağrı Bey ve Yıldırım adlı iki yeni derin deniz sondaj gemisinin filoya dahil edildiğini söyledi. İsrail'in Somaliland'ı tanıma kararına tepki gösteren Erdoğan, "Gayrimeşrudur ve kabul edilemez." dedi.

İsrail'in, Somali'den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan eden Somaliland'ı ülke olarak tanıması bölgede tansiyonu yükseltirken, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü.

Erdoğan, Mahmud'u, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde resmi törenle karşıladı.

Tören sonrası iki cumhurbaşkanı önce baş başa görüştü, ardından da heyetler arası toplantıya başkanlık etti.

Görüşmelerin ardından ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “2011 yılında başbakanlığım döneminde kuraklıkla mücadele eden Somali'ye kapsamlı bir yardım kampanyası başlatmıştık. Türkiye tarafından uzatılan dostluk eli iki ülke arasındaki dostluğun pekişmesine vesile oldu.” dedi.

Somali'nin terörle mücadelesine kapsamlı destek verildiğini belirten Erdoğan, “Somali'nin yeniden ayağa kalkmasını istemeyenlerin çeşitli sabotajlarına rağmen, Somali'de güvenlik açısından ciddi bir iyileşme sağlandı. Teröre karşı Somali'nin yanında olduğumuzu gösterdik.” diye konuştu.

“FİLOMUZA İKİ YENİ GEMİ DAHİL ETTİK”

“Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz Somali deniz alanlarında 9 ay araştırma yürüttü. 2026 yılında sondaj faaliyetlerine başlamayı planlıyoruz. Bu faaliyetlerimiz Somali halkının refahına önemli katkılar yapacaktır. Türkiye olarak filomuza iki yeni derin deniz sondaj gemisi dahil etmiş bulunuyor. İsimlerini Çağrı Bey ve Yıldırım olarak belirlediğimiz iki gemimizden ilk Somali açıklarından diğeri Karadeniz'de görev yapacak. Bu alanda dünyanın dördüncü büyük filosuna sahip olduk.”

SOMALİ'DE UZAY LİMANI

“Ayrıca Somali ile bir işbirliğini, uzay alanında tarihe geçiriyoruz. Bu anlaşma ile Somali’de bir uzay limanı kurmayı öngörüyoruz. 3 fazdan oluşan projenin ilk fazına Türkiye Uzay Ajansı ile yapımına başladık. Projemizle uzay ve fırlatma alanlarında önemli bir altyapı oluşturmayı amaçlıyoruz.”

“İSRAİL'İN KARARI KABUL EDİLEMEZ”

“Somali'nin birlik ve bütünlüğünün muhafazası bizim için önceliklidir. İsrail'in Somaliland'i tanıma kararı gayrimeşrudur ve kabul edilemez. Elinde 71 bin Filistinli kardeşimizin kanı olan İsrail'in şimdi de Afrika boynuzu istikrarsızlığa sürükleme gayretindedir. Sayın Trump'ın konuya dair ilk beyanatı da gayet anlamlıydı.”

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Türkiye'nin uzun yıllar önce Somaliland ve Somali arasında ara buluculuk çalışmaları yaptığını ve o zamandan beri bu sorunun barışçıl, dostane bir şekilde halledilebilmesi, çözülebilmesi için de çalışmalar yürüttüğünü belirterek, şunları söyledi:

"Bugün Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, yine Türkiye'nin Somali'nin yanında olduğunu bir kere daha tekrarlamıştır. Türkiye, Somali'yi desteklemek üzere Somali'nin yanında olacaktır. Türkiye'nin desteği, Somali'nin ilerlemesinde son derece önemli. Barış, istikrar ve iyileşme için Türkiye'nin işbirliği çok önemli."

Somali'yle ortaklık gösteren bütün kardeş ülkelere, bölgesel kurum ve kuruluşlara teşekkür eden Mahmud, şunları kaydetti:

“(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun bu saldırgan tavrı, Somali'yi de içeren bu tavrı kabul edilemez. Aslında bu saldırgan tavır, uluslararası hukukun da ihlalidir. Birleşmiş Milletler kurucu anlaşmasını ihlal eder niteliktedir. Yine Afrika Birliği'ni bir araya getirmiş olan anlaşmaların da diplomasinin de her türlü ilkesini ihlal eder niteliktedir. Toprak bütünlüğü, egemenlik ve bunlara müdahale etmemek bütün uluslararası sistemlerin altındaki temel değerlerdir.”