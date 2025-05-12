Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PKK’nın 5-7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirdiği kongrede örgütsel yapının feshedildiği ve silahlı mücadele yönteminin sona erdirildiği kararını açıklamasının ardından, bu gelişmeye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda, alınan bu kararın ülke güvenliği ve milletin ebedî kardeşliği için bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

PKK'nın silahları bırakma ve kendini feshetme kararı, sadece Türkiye için değil, bölge için de büyük bir öneme sahip olduğunu belirten Erdoğan, bu adımın, terörün ve şiddetin tamamen devreden çıkmasının ardından yeni bir dönemin kapılarını aralayacağını ifade etti. Erdoğan ayrıca, Türkiye’nin güvenliğini sağlamak adına, bu sürecin hassasiyetle takip edileceğini de ekledi.

Erdoğan’ın açıklamasında, bu gelişmenin emperyalist planlara büyük bir darbe vurduğunu ve bölgedeki kardeşlik bağlarının güçleneceğini belirtti.

Erdoğan'ın açıklamalarının tamamı şu şekilde:

"'Terörsüz Türkiye' hedefimize engelleri aşarak, ön yargıları kırarak, fitne ve nifak tuzaklarını bozarak emin adımlarla yürüyoruz.

Cumhur İttifakı olarak iç cephemizi tahkim için büyük bir samimiyetle hayata geçirdiğimiz “Terörsüz Türkiye” sürecinde kritik bir eşiği daha aştık.

Terör örgütü, kendini feshetme ve silahları teslim etme kararı aldığını açıkladı.

Alınan kararı ülkemizin güvenliğinin, bölgemizin huzurunun, milletimizin ebedî kardeşliğinin perçinlenmesi adına önemli buluyoruz.

Bu açıklamayı, Kuzey Irak’la birlikte Suriye ve Avrupa başta olmak üzere örgütün tüm uzantılarını da kapsayan bir karar olarak değerlendiriyoruz.

'KANDAN VE GÖZYAŞINDAN BESLENENLER KAYBEDERKEN KAZANAN MİLLETİMİZ VE MEMLEKETİMİZ OLACAK'

Terörün ve şiddetin tamamen devreden çıkmasıyla birlikte başta siyasetin demokratik kapasitesinin güçlendirilmesi olmak üzere her alanda yeni bir dönemin kapıları açılacaktır.

Emperyalistlerin asırlık planları ölümcül bir darbe yiyecek, kardeşliğimize saplanan kanlı hançer inşallah ebediyen sökülüp atılacaktır.

Kandan ve gözyaşından beslenenler kaybederken kazanan milletimiz ve memleketimiz olacak, hatta bölgemizdeki tüm kardeşlerimiz olacaktır.

'BİZ DE DEVLET AKLI VE CİDDİYETİYLE GEREKEN TAKİBİ ANBEAN YAPACAĞIZ'

İstihbarat Teşkilatımız ve diğer birimlerimiz, herhangi bir yol kazasının yaşanmaması ve verilen sözlerin tutulması için bundan sonraki süreci de çok büyük bir hassasiyetle takip edecektir.

Biz de devlet aklı ve ciddiyetiyle gereken takibi anbean yapacağız.

İlgili kurumlarımızın çalışmaları, siyaset kurumunun müspet katkısı, aziz milletimizin de hayır duasıyla inşallah bu meseleyi artık tamamen geride bırakmayı ümit ediyoruz"