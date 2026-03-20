Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Rizeli Vatandaşlarla Bayramlaşma" programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın buradaki konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

"Gazze başta olmak üzere canımızın yandığı tüm topraklarda bayramı hüzünle kederle sızıyla geçiren tüm dostlarımıza en güçlü dayanışma mesajlarımı iletiyorum.

Coğrafyamızdaki bu imtihan devresini birbirimize destek olarak, umutla, sabırla, metanetle inşallah çok yakın bir zamanda geride bırakacağımıza inanıyorum.

Netanyahu terörü bölgesel ve küresel barışı tehdit etmeyi sürdürüyor. İran merkezli saldırılar bölgemizdeki istikrarsızlığı daha da derinleştirmiş durumda.

İslam dünyası olarak engellerle, çukurlarla, tertip ve tuzaklarla dolu bir yolu daha aşmaya çalışıyoruz.

Türkiye olarak barışın ve huzurun tesisi, diyalog ve diplomasinin yeniden devreye girmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz.

"Bizim de gayretlerimizle Pakistan-Afganistan çatışmalarının bayram boyunca durdurulmasına karar verildi. Temennimiz geçici sükunetin kalıcı hale gelmesi."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Merkez Sahil Camisi'nde kıldı, Rize Valiliğini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı için geldiği memleketi Rize'nin Güneysu ilçesindeki konutundan öğle saatlerinde Merkez Sahil Camisi'ne geçti.

Cuma namazını burada kılan Erdoğan, namaz sonrası vatandaşlara hitap ederek bayramlarını tebrik etti.

Çıkışta vatandaşlarla sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra camiden ayrıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ve AK Parti Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer de cuma namazını Merkez Sahil Camisi'nde kıldı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından Valiliğe geçti.

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş tarafından karşılanan Erdoğan, polis tören mangasını selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra makamında Vali Baydaş ve Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin'den kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Ziyaretin ardından çıkışta çocuklarla fotoğraf çektirip onlara bayram harçlığı veren Erdoğan, Rizeli vatandaşlarla bayramlaşma programına katılmak üzere Valilikten ayrıldı.