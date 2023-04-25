Türkiye’de 6 Şubat’ta meydana gelen ve on binlerce can kaybı ile büyük yıkıma neden olan depremlerin ardından arama kurtarma faaliyetlerine katılanlara Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen törenle madalya ve nişan takdimi yapıldı.

Törende konuşan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Duamız ne ülkemizin ne de dünyadaki bir başka devletin 6 Şubat benzeri felaketlerle asla karşılaşmamasıdır. Bu törende teşekkür borcumuzu ödemek istiyoruz” dedi.

Erdoğan törende, deprem sonrası çalışmalarda sembolleşen isimler, kurumlar ile ekiplerin yerli ve yabancı temsilcilerine Devlet Üstün Fedakârlık Madalyası ve Nişanı takdim etti.

Törende KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu’na Takdir Belgesi, KKTC Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca’ya, Piyade Albay Ufuk Hilmi Orhan’a, İstihkam Binbaşı Güven Karabıyık’a ve Piyade Binbaşı Vedat Özerkin’e madalya ve nişan verildi.