Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'de düzenlenen "Türkiye Yüzyılı İçin Doğru Zaman Doğru Adam" mitinginde halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Demek ki gümbür gümbür sandığa gidiyoruz. İnşallah tüm eş ve dostlarımızı da sandığa götüreceğiz. Bu seçimde teröristlere ülkeye bırakmayacağız. Bay Kemal'in PKK'lı dostları varsa bizim de milletimiz var. Buradan Mersin'İn komşuları Karaman, Niğde ve karşıdaki KKTC'ye selamlarımı gönderiyorum.

Biliyorsunuz Mersin'e daha önce gelecektim. O günlerde küçük bir rahatsızlığımız oldu. Akkuyu programını uzaktan bağlantı ile gerçekleştirmek zorunda kaldım. Mersin'in ülkemizin sanayisinde, ticaretinde, tarımında ayrı bir yeri var. Mersin bizim büyük bir liman şehrimiz. Biz Mersin'i Arap'ı ile Kürt'ü ile seviyoruz. Bizim dinimizde ayrım yok.

"MERSİN'İN ÖNÜNDE YENİ BİR FIRSAT VAR"



Biz Mersin'i Sünni'si ile Alevi'si ile tüm insanları ile seviyoruz. Biz Mersin'i ormanı yaşatan köylüsü ile seviyoruz.



Mersin'in tarihten geleceğe köprü kuruyor.



Şimdi Mersin'İn önünde yeni bir fısat var. 14 Mayıs seçimleri. Bazıları Mersin'in iradesini çantada keklik olarak görüyor. Mersin'İn bizim zenginlik olarak gördüğümüz farklılarını kendi primleri için kullanıyor.



Türkiye yüzyılını Mersin ile birlikte inşa etmek istiyoruz. Mersin 14 Mayıs'ta çocuklarımızın geleceğine sahip çıkıyor muyuz?



Medeniyetlerin, kültürlerin ve inançların şehri Mersin'e böylesi yakışır.



Kardeşlerim seçim gününe bir hafta kaldı. Bu seçim birileri Bay Bay Kemal'i cumhurbaşkanı yapma seçimi değildir.Bir cumhurbaşkanı yardımcılığı, bir iki bakanlık, üç beş vekillik uğruna ülke geleceğini emperyalistlerin sinsi emellerine peşkeş çekenleri bu millet unutmaz.



"AİLE KURUMU BİZİM İÇİN KUTSALDIR"



Kandil neden Bay Bay Kemal'i destekliyor? Darbecilerin, FETÖ'cülerin sevinmelerinin nedeni budur? Kardeşinize Amerikan basınının saldırmalarının nedeni de budur. LGBT'cilerin Kemal'i desteklemesinin nedeni budur. CHP LGBT'ci mi? İYİ Parti LGBT'ci mi? Evet. Ama bunlar asla AK Parti'ye giremez. Aile bizim için kutsaldır. Aile kurumuna leke sürdürmeyiz.



Kardeşlerim şu belediyenin Mersin'e hizmeti var mı? Bunlar da hizmet aşkı yok. Ben İstanbul'da belediye başkanlığı yaptım. Görevimi CHP'den devraldım. Bunların işi çöp, çamur, çukur. Ben İstanbul'u bunlardan kurtardım.



Bunlar önlerine beş keçi verip Toroslar'a gönderseniz, keçileri kaybedip gelirler. Bunlar sadece nasipsiz değil, beceriksiz de. Bu cümbüş ittifakına ülke emanet edilebilir mi?

"MİLYARLARCA DOLAR MİLLETİMİZİN CEBİNE GİRECEK"



Biz Karadeniz gzını ülkemize getirerek milyarlarca dolarlık kaynağı ülkeye sunduk. Ülkenin kaynaklarını her ferdine bölüştürme sözünü yerine getirdik. Terörden temizlediğimiz Gabar'da Türkiye'nin en büyük petrol kaynağını bulduk. Konya'da panelini de kendimizin ürettiği ülkemizin en büyük Güneş enerjisi santralini kurduk. Bunların sonunda milyarlarca dolar milletimizin cebine girecek. Şimdiden bunun hazırlıklarına başladık. Karadeniz'de bulduğumuz gazın bir kısmını gübre üretiminde kullanarak bu konuda çiftçimizi rahatlatacağız.



Gençlerimize her alanda karşılıksız destek vereceğiz.



Ben Mersin'e güveniyorum. İnanıyorum ki Mersin 14 Mayıs'ta bizi yalnız bırakmayacaktır.



Mersin'e son 21 yılda 98 milyar lira yatırım yaptık. Bay Kemal senin belediye başkanın ne yaptı? Biz 49 sağlık tesisi inşa ettik. TOKİ vasıtası ile 5 bin 340 konut yaptık.



278 km'den devraldığımız bölünmüş yol mesafasini 567 km'ye çıkardık. Mersinli çiftçileirmize önemli bir destek verdik. Bu konuda da çiftçimizi rahatlatacağız.Beş yeni organize sanayi bölgesi ve 11 AR-GE merkezi kurduk.



Akkakuyu Nükleer Santrali'ne geçen haftalarda ilk çubuk yakıtlarını getirdik.



Mersinli çifçilerim soruyorum traktörlerinizi aldınız mı? Almadınız değil mi? Bunlar milletin gözünün içine bakıp yalan söyler. Biz söylediğimiz her şeyi yaparız. Bu konu da rakip tanımıyoruz. 21 yılda bunları ortaya koyduk. Bütün attığımız bu damaların hepsi ortada. Yıllardır biz bu konuda muhalefetle değil, kendimiz ile yarışıyoruz.



Bu seçim bir varlık seçimidir. Türkiye Yüzyılı hayalimizin önündeki son takoz olan koalisyon masasının hevesini kursağında bıraktıktan sonra ülkemizin geleceğine daha güvenle bakacağız."