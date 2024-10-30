Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin terör örgütü lideri Abdullah Öcalan hakkında yaptığı çağrıya ilişkin “Cesur çıkışıyla istikamet çizdi.” dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla tarihi bir fırsat penceresi açıldığını söyleyen Erdoğan, “MHP Genel Başkanı’nın son çağrılarını bu çerçevede okuyanlar önümüze açılan tarihi fırsat penceresini görmekte ve heyecanlanmaktadır.” ifadesini kullandı.

“MUHATABIMIZ MİLLETİMİZ”

Erdoğan, “Buna karşılık ülkenin ve milletin ortak çıkarları yerine kendi şahsi gündemlerinin peşinde olanlar her zamanki gibi tutarsızlık ve boş laf bataklığında çırpınmayı sürdürmektedir. Bizim muhatabımız milletimizdir.” diye konuştu.

CHP LİDERİ ÖZGÜR ÖZEL’E TEŞEKKÜR

Konuşmasında, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’e de teşekkür eden Erdoğan, “AK Parti olarak kurulduğumuz andan itibaren hep söylediğimi ‘Devlet herkesin devleti olmalı, herkesi eşit kucaklamalı’ siyasetimizi 23 yıllık gecikmeyle de açık yüreklilikle dile getirdiği ve kardeşliğe katkı sağladığı için sayın Özel’i tebrik ediyorum.” dedi.

Erdoğan, “CHP’nin doğru yerde duracağına kardeşliğin safında yer alacağına yürekten inanmak istiyorum.” ifadelerini kullandı.

“SEVGİLİ KÜRT KARDEŞİM BU ELİ SAMİMİYETLE TUT”

“Sevgili Kürt kardeşlerim, senden bu eli samimiyetle tutmanı bekliyoruz.” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Siyonist İsrail'in aparatlığını, Türkiye düşmanlığını yapanları aradan çekip çıkarmanı istiyoruz.” dedi.