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Güney Kore'de 175 yolcu ve 6 uçuş görevlisinin bulunduğu yolcu uçağı Muan Havalimanı'nda pistten çıkarak duvara çarptı. Kazada uçakta bulunan 181 kişiden 179'u hayatını kaybetti. Yalnızca uçağın kuyruk bölümünde bulunan iki mürettebat üyesi kurtumayı başardı.

NE OLMUŞTU?

Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine, dost Güney Kore halkına ve hükûmetine şahsım ve milletim adına başsağlığı dileklerimi iletiyorum."

Paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan , şunları söyledi:

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