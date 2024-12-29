Paylaşımında Cumhurbaşkanı  Erdoğan, şunları söyledi: 

"Dostumuz Kore Cumhuriyeti’ndeki Muan Uluslararası Havalimanı’nda meydana gelen elim uçak kazası bizleri derinden üzmüştür.

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Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine, dost Güney Kore halkına ve hükûmetine şahsım ve milletim adına başsağlığı dileklerimi iletiyorum."

NE OLMUŞTU?

Güney Kore'de 175 yolcu ve 6 uçuş görevlisinin bulunduğu yolcu uçağı Muan Havalimanı'nda pistten çıkarak duvara çarptı. Kazada uçakta bulunan 181 kişiden 179'u hayatını kaybetti. Yalnızca uçağın kuyruk bölümünde bulunan iki mürettebat üyesi kurtumayı başardı.
 