Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurul Salonu'nda BM'nin 78'inci Genel Kurulu görüşmelerinde katılımcılara hitap ediyor…

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Uluslararası toplumu KKTC’nin bağımsızlığını tanımaya, bu ülkeyle diplomatik, siyasi ve ekonomik bağlar kurmaya davet ediyorum” açıklamasını yaptı.

Çözümün artık federasyon modeli ile gerçekleşmeyeceğine vurgu yapan Erdoğan, Kıbrıs Türk tarafının adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm bulunabilmesi için samimi bir gayret gösterdiğini kaydetti.

Erdoğan, Pile-Yiğitler Yolu projesi nedeniyle yaşanan gerginliğe de dikkat çekerek, şu açıklamayı yaptı:

"Genel Sekreter Sayın Guterres'in geçtiğimiz günlerde yaptığı 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan kurumların bugünün dünyasını yansıtmadığı tespitine biz de katılıyoruz. Bu tespit bizim dünya 5'ten büyüktür çağrımızı ifade ediyor. Güvenlik Konseyi artık dünya güvenliğinin teminatı olmaktan çıkmış 5 ülkenin siyasi stratejilerinin çarpışma alanı haline gelmiştir. Kıbrıs'ta yaşanan son hadiseleri bu işi boşalmış adalet ve güven telkin etmeyen kurumsal yapının bir tezahürü olarak değerlendiriyoruz. Barış ve istikrarın güçlendirilmesine yönelik sayısız insiyatife öncülük etmiş bir ülke olarak Sayın Guterres'in barış için yeni gündem oluşturulması çağrısına önem veriyoruz."

Detaylar gelecek…