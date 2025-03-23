Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Mağusa İlçesi’nde düzenlediği iftar yemeğinde, geniş bir katılımla bir araya geldi.

Etkinlikte yapılan konuşmada, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"GELİN ORTAK BAĞIMSIZ BİR ADAY ÜZERİNDE ANLAŞALIM"

Nisan ayında yapılacak Parti Meclisi toplantısına dair bilgi veren Arıklı, hem hükümet meselelerinin hem de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin gündeme geleceğini belirtti.

Arıklı, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için partilerüstü bir yaklaşım önerisinde bulunarak hükümet ortaklarına bir çağrıda bulundu. Arıklı, “Bizim Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir başka partinin adayına oy vermemiz mümkün değil. Gelin ortak bağımsız bir aday üzerinde anlaşalım” dedi. Bu çağrısında, sağduyuya dayalı bir birleşmenin önemine dikkat çekti.

Konuşmasının ikinci bölümünde başörtüsü meselesine değinen Arıklı, bazı öğretmen sendikalarını eleştirdi. Arıklı, “Bu ülkede öğretmen sendikaları, laiklik ve Atatürkçülük adına, faşist bir anlayışla davranıyor inançları gereği başlarını örten kız çocuklarımızın başlarındaki örtüyü zorla çıkarıyorlar. Yazıklar olsun” dedi. Ayrıca, bu sendikaların şiddetle kınanması gerektiğini vurgulayan Arıklı, halkı salı günü Bekirpaşa Lisesi önünde yapılacak protesto eylemine davet etti.

YDP, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde izlenecek strateji ve başörtüsü konusunda sergilenen tutumların, halkın özgürlüklerini ve inançlarını savunma adına önem taşıdığına vurgu yaptı.