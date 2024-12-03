Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Gazimağusa ve Yeniiskele’deki daire şubelerinde incelemelerde bulundu, çalışmalar ve eksiklikler ile ilgili bilgi aldı.

"HALKA DAHA İYİ HİZMET İÇİN EKSİKLİKLERİMİZİ GİDERECEĞİZ"

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, bütçe el verdikçe bakanlığa bağlı dairelerin binalarında hem altyapı hem de donanım olarak gelişmeler sağlandığını, halkın daha iyi hizmet alabilmesi için tespit edilen eksiklikleri gidermek için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Bayındırlık ve Ulaştıra Bakanı Arıklı, bakanlığa bağlı bazı dairelerin Gazimağusa ve Yeniiskele’deki şubelerini ziyaret ederek çalışimalar halkkında daire müdürleri ve personelden bilgi aldı.

İlk olarak Gazimağusa Liman Başkanlığı’nı ziyaret eden Arıklı, burada bulunan Meteoroloji Dairesi Limanlar Şubesi ile Posta Dairesi Limanlar Şubesi’ni de ziyaret ederek yetkililer ve çalışanlardan bilgi aldı.

"GAZİMAĞUSA LİMANI’NDA YIKILAN İSKELE EL BİRLİĞİ İLE YAPILACAK"

Daha sonra, geçtiğimiz hafta yaşana fırtına nedeniyle kullanılmaz hale gelen tarihi iskelede incelemelerde bulunan Arıklı, Mağusa Denizciler Birliği yetkililerinden iskele iel ilgili bilgi aldı. Arıklı, burada yaptığı açıklamada “geçmişte bu iskelenin tamiri konusunda pek çok söz verildi ama hiç birisi yerine getirilemedi. Ben de aynı şekilde Bakanlık bütçesinin yetersiz olduğu bir durumda ‘bunu tamir edeceğiz’ diye bir söz veremiyorum. Bu iskeleyi Mağusa Denizciler Birliğ, Limanlar Dairesi ve diğer paydaşlar ile el birliği içerisinde tamir edebiliriz” dedi. Arıklı, İskelenin yeniden yapımı için güncel bir keşif çalışması yapılacağını, çıkacak maliyetin de paydaşlar arsında bölüştürüleceğini kaydetti.

Arıklı ayrıca Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi’ni ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Tekkan ile görüştü.

Gazimağusa Limanı’nın ardından sırasıyla Limanlar Dairesi Müdürlüğ, Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesi, Telekomünikasyon Dairesi Şubesi, Karayolları Dairesi Şubesi ve Planlama ve İnşaat Dairesi’nde incelemelerde bulundu.

"İSKELE-ÇAYIROVA YOL YAPIMI DEVAM EDİYOR"

Trafik Dairesi Müdürlüğü Sürüş Ehliyetleri ve Müfettişleri Şubesi’nin gerçekleştirdiği sınavların daha sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için, Aşağı Maraş’ta Gazimağusa Belediyesi’ne ait TIR parkında da incelemelerde bulunan Arıklı, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yeniiskele’deki Posta Dairesi Şubesi’ni de ziyaret eden Arıklı, son olarak yapımı devam eden İskele-Çayırova Yolu’ndaki çalışmalar yerinden izledi. Arıklı, yol yapım çalışmalarına ara vermeden devam edildiğini belirterek güzergah üzerinde bulunan bir mülk sahibinin kamulaştırmaya karşı ara emri aldığını, bu sorunun bir an önce çözülüp yolun tamamlanması için girişimde bulunacaklarını ifade etti.

Gazimağusa’daki inlelemeler sırasında Bakan Arıklı’ya Bayındırlık ve Ulkaştırma Bakanlığı Müdürü Mustafa Ambar, Karayolları Dairesi Müdürü Kazım Kafaoğlu, Telekomünikasyon Dairesi Müdürü Ömer Kanlı, Trafik Dairesi Müdürü Ahmet Aydın, Posta Dairesi Müdürü Yakup İskender, Meteoroloji Dairesi Müdürü Sinan Güneş, Limanlar Dairesi Müdürü Emsal Emirzadeoğluları, Gazimağusa Liman Başkanı Kemal Yapıcı ve Bakanlık Özel Kalem Müdürü Hande Güzoğlu eşlik etti.