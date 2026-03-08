Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, kadınların hak ettiği değeri görmesinin herkesin ortak sorumluluğu olduğunu ifade etti.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda Erhan Arıklı, kadınların sadece aile yapısının değil, aynı zamanda sosyal, ekonomik ve kültürel hayatın da temel taşı olduğunu vurguladı. Kadınların emekleri, fedakârlıkları ve başarılarıyla toplumun gelişimine büyük katkı sağladığını belirten Arıklı, kadınların hak ettiği değeri görmesinin herkesin ortak sorumluluğu olduğunu ifade etti.

Kadınların eğitimden iş hayatına, siyasetten sosyal yaşama kadar her alanda daha güçlü şekilde yer almasının toplumların gelişmişlik düzeyinin en önemli göstergelerinden biri olduğunu kaydeden Arıklı, kadınların fırsat eşitliği içerisinde üretmeye, yönetmeye ve karar alma süreçlerinde yer almaya devam etmelerinin büyük önem taşıdığını belirtti.

Mesajında kadınların toplumsal hayattaki rolüne de değinen Arıklı, “Kadınlarımızın emeği, azmi ve kararlılığı, daha güçlü bir toplumun inşasında en önemli unsurlardan biridir. Onların hak ettiği saygıyı görmesi ve her alanda desteklenmesi hepimizin ortak görevidir” dedi.