Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, bugün Cumhuriyet Meclisi’nde yaşananlara ilişkin “Sandalye kapmaca” nitelendirmesini yaptı.

Çocukken sandalye kapmaca oyununu çok oynadığını belirten Arıklı, “Ortaya 5 sandalye koyar 6 kişi oynar dans ederdik. Müzik aniden susunca herkes bir koltuğa oturur, ayakta kalan kişiye gülerdik” dedi.

Bugün CTP’nin koltuk kapma oyununa cidden güldüğünü belirten Erhan Arıklı, “Meclis Koltuğunu bütün İçtüzük kurallarına aykırı bir şekilde açarak işgal etmek, çok dahiyane bir buluştu. Tebrik ederim” ifadelerini kullandı.

Bu halkın icraat istediğini, yakında “Bütçe”nin görüşüleceğini ve bekleyen yasalar olduğunu işaret eden Arıklı, “Ve biz Koltuk kapmaca oyunu oynuyoruz” dedi.