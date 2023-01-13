Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden, Cumhuriyet Meclisi önüne koyulan ve tartışmalara sebep olan büstlerle ilgili açıklama yaptı.

“Başta Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın oğlu Serdar Denktaş olmak üzere pek çok kişi bu büstlerin asıllarına hiç benzemiyor diyor” diye konuşan Erhürman, konuyla ilgili açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Dahası rahmetli Dr. Küçük'ün büstü üzerindeki yazı Türkçe açısından yanlış. Kıbrıs Türk'ü diye yazılmaz, ‘Kıbrıs Türkü’ diye yazılır. Bu ülkede kimliğini, ‘Kıbrıslı Türk’, ‘Kıbrıs Türkü’, ‘Kıbrıslı’ olarak açıklayan insanlar var. Siz ‘daha milliyetçi’ olduğunuz iddiasıyla ‘Kıbrıs Türkü’ kavramını kullanmayı seçtiğini defalarca açıklayan, hatta ‘Kıbrıslı Türk’ diyenleri yanlış konuşuyor diye suçlayanlarsınız.”

Erhürman, bu büstleri yapanların kullandıkları sözcükleri kendi dillerinde doğru yazmakta bile sorunlarının olduğunu belirterek, “Bir kez daha bir çuval inciri berbat ettiniz!” dedi.