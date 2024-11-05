“Gerçekten çözüm arıyorsanız, önce sorunun nerede olduğunu açık biçimde ortaya koymanız lazım” diyen Erhürman’ın paylaşımı şu şekilde:

“Sorun çözülmeli, kriz aşılmalı, kaos bitmeli...

Teşhisi doğru yapmazsanız, doğru tedaviyi uygulamanız mümkün değil!

1. 15 tur boyunca, üç ayrı aday (birini iki kez) göstermesine karşın, kendi kendini yönetip 29 milletvekilinden 26'sının kabul oyunu sağlayamayan,

2. Divan'da karar vereceğiz taahhüdünde bulunmasına karşın, Divan'daki kendi Partisi'ne mensup milletvekillerine güvenemediğinden Divan toplantısından dahi vazgeçen,

3. Kendi talep ettiği üç Meclis hukukçusunun görüşüne karşın, yeni bir aday gösterirse onu da seçtiremeyeceğini düşündüğünden, seçilmemiş bir kişiyi "Meclis Başkanı" ilan etmeyi tercih eden bir "hükumet".

Olgular bunlar. Bu durumda evet bir "kaos var". Evet "şaka gibi". Evet "kriz var". Ama "şaka gibi" olan da, "kaosta olan" da, "krizde olan" da Meclis değil, 29 milletvekilinin desteğine sahip olduğunu iddia etmesine karşın, fiili durumda bu desteği sağlayarak bir "Meclis Başkanı"nı hukuka uygun biçimde seçmeyi dahi beceremeyen "hükumet"!

Gerçekten çözüm arıyorsanız, önce sorunun nerede olduğunu açık biçimde ortaya koymanız lazım.

Aksi, acemice algı operasyonlarıyla bu halkın aklıyla dalga geçmekten başka bir şey değil!”