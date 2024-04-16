Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile kasapların “tek taraflı” yapıldığı iddiasıyla, et konusundaki fiyat emirnamesini geri çekmesine dikkat çekti.

CTP Lideri Erhürman, "Hükumetten bayram müjdesi: Kuzu eti 550 TL"... Bu haberin üzerinden 12-13 gün geçti. Kasaplar bugün toplandı. Birlik Başkanı, protokole "imza atmak durumunda bırakıldığını" söyledi ve kasaplardan özür diledi. Kasaplar kuzu eti fiyatını 550 TL'ye sabitleyen emirnamenin geri çekilmesini talep etti. Hep aynı terane. Önce "müjde" ver, "müjde"yi gazetelerde manşet yap, sonra yüzüne gözüne bulaştır" dedi.

"Narhı koymadan yapman gereken istişareleri yapma, sonra koyduğu narhı bile uygulatamayan "hükumet" konumuna düş. Düş ki bu memlekette hiç kimsenin hiçbir şeye güveni kalmasın" diyen Erhürman, şöyle devam etti:

"Sonra da otur, euro 35 TL iken ekonomi nasıl güneye kayar diye düşün. Bir daha fiyat denetimi, piyasayı ucuzlatmak gibi kavramları almayın ağzınıza. Aman ha "müjde" falan vermeyin!.."