Taşınmaz Mal Edinme (Yabancılar) Yasa Gücünde Kararname’nin Anayasa’ya aykırı olduğuna işaret eden Erhürman, söz konusu düzenlemenin üzerinde çalışılması gerektiğini, yasa gücünde kararnameyle yapılmaması gerektiğini vurguladı. “7 ay önce yaptığın şeyi değiştirmek zorunda kalıyorsan, özür dilemek zorundasın” diyen Erhürman, CTP’nin yıllardır yabancılara mülk satışının düzenlenmesi gerektiğini söylediğini anımsattı. İnşaat sektörünün 7 ay içerisinde geldiği noktanın ortada olduğunu belirten Erhürman, ayda 150 daire satılırken, ayda 1 daire satılmaya başlandığını ifade etti. Yapılan düzenlemeyle yabancıların yapsat sektöründe yüzde 1 hisse bile alamadığına işaret eden Erhürman, “Şimdi eskiye döndüler. Yapsat sektöründe yabancılar yüzde 49 hisseyle ortak olabilecek” dedi. Kendine hükümet diyen yapının, her yabancı yapsatçıya vatandaşlık vermeye başladığını ve bunun ardından böyle bir düzenlemeye gidildiğini kaydeden Erhürman, “Bunu yaparak sermayenin el değiştirmesini hızlandırmaktan başka bir şey yapmıyorsunuz” diye konuştu.

“Ekonomideki mantık hep günü kurtarmaya yönelik”

Batma noktasına gelmiş orta boy şirketlere yabancı yapsatçıların yüzde 49 ile ortak gireceğine işaret eden Erhürman, bunun sonucunda diğer şirketlerle bu şirketlerin rekabete gireceğini söyledi ve “Kazanan yabancı olacak” dedi. Sanayi sektöründe de aynı durumun yaşandığının altını çizen Erhürman, “Türkiye’den gelen yatırımcıyla bizim yatırımcı eşit koşullara getiriliyor. 86 milyonluk nüfus için üretim yapan, girdi maliyetleri konusunda avantajlı olan sanayiciyle, buradaki sanayici gerçek anlamda rekabete girebilir mi?” diye sordu. Adına hükümet diyen yapının ekonomideki mantığının hep günü kurtarmaya yönelik olduğuna dikkat çeken Erhürman, “Piyasada yarattıkları güvensizlik tekrar toparlanamayacak. Riske açık olan alıcı ve yatırımcı buraya gözünü dikebilecek” dedi. İnşaat sektörünün sallanmaya devam ettiğini dile getiren Erhürman, bu sektörden gelecek gelirlerde kayıp yaşanacağını kaydetti. Yükseköğretimde yaşananlardan dolayı da gelir kaybı olduğunun altını çizen Erhürman, casino turizmi dışındaki turizmin de bitmiş olduğunu ifade etti.

“Bu zihniyetten kurtulmaktan başka çaremiz kalmadı”

“Sanayi sektöründe gelişmeler yaşanıyor. Narenciyeci ödenmedi. Harnupta dört aydır paralarını alamıyorlar. Kuzeyden güneye geçişlerde yüzde 18 artış, oradan buraya geçişlerde yüzde 11 düşüş var. Ekonomi güneye kaydı” diyen Erhürman, her taraftan ekonominin dört tarafına zarar veren bir yapıyla karşı karşıya olunduğunun altını çizdi. Tufan Erhürman, “Bizim bu zihniyetten kurtulmaktan başka çaremiz kalmadı” ifadelerini kullandı. “Bu zihniyet gitmezse aynı hataları her tarafta tekrarlamaya devam edecek. Ercan Havaalanı’nda yaptıkları hatalarla 1 milyar dolara ulaştı uğradığımız zarar” diyen Erhürman, insanların alım gücü düştükçe, güneye yönelmenin daha da artacağını vurguladı. “Bütün hesaplar çöküşe doğru gidiyor. Sürüklene sürüklene erken seçime gidecekler” diyen Tufan Erhürman, erken seçim çağrısını yineledi. Erhürman, “Ne kadar geç iktidara gelirsek, enkaz da o kadar büyük olacak” diye ekledi.