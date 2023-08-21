Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabı üzerinden Emlakçılar Birliği Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin Sadeghi’nin açıklamalarını değerlendirdi.

CTP lideri Erhürman, “Aylardır söylüyoruz, bir an önce planlama yapmalıyız diyoruz, “hükumet” denilen umursuzlara duyurabilmek mümkün değil” ifadelerini kullandı, şöyle devam etti:

“1. Esentepe-Tatlısu-İskele bölgesi tamamen yabancı pazar. Esentepe-Tatlısu bölgesi de çok yoğun olarak yabancılara pazarlanıyor. Fiyatlar yerli halkın hayal bile edemeyeceği rakamlara ulaştı. Yabancı yatırımcılar arasında İranlı ve Rus çok fazla.

2. Satışlar alt yapıdan önde gidiyor. Okul, hastane, trafik, alt yapıda yetersizlik var.

3. Yerli alıcılarda çok büyük bir düşüş var. Pandemi sonrası yerli halkın alım gücünün erimesi, dövizin seyri ve yabancıların alım gücünün çok yüksek olması gibi sebepler yerliye yapılan mal satışlarını düşürdü.”

Erhürman, “Söylenenler özetle şu anlama geliyor: Hızla mülksüzleşiyoruz. Çocuklarımıza ev almayı hayal bile edemez duruma sürükleniyoruz. Plansız yabancı akışı, eğitimde, sağlıkta, trafikte zaten var olan ciddi sorunlarımızı içinden çıkılamaz hale getiriyor” dedi.

Ülkedeki plansız yabancı nüfus artışının yarattığı sosyal sorunlarla baş etmek için hiçbir çalışmanın olmadığına dikkat çeken Erhürman, “Bunların toplamı kaos demektir. Ve bu kaos bizi daha da fazla göçe zorlayacak, yok oluşu bir endişeden çıkarıp realize etme riski taşıyacaktır. Çözüm mü? Ülkeyi yönettiğini iddia edip bunların gailesini dahi çekmeyenlerin bir an önce gitmesi… Kim ne derse desin, bunun başka çözümü yok artık!”