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Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı, Milletvekili Tufan Erhürman, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, hükümete bir takım sorular yöneltti, eleştirilerde bulundu.

Hükümete sorular soracağını belirten Erhürman, ilk olarak elektrik konusuna değindi. Erhürman, "Elektrikte amacınız enterkonnektemidir, yoksa bir elektrik santralinden kablo çekip elektrik satın almak mıdır?" diye sordu. "Alım garantisi var mıdır?, varsa koşulları nelerdir?, Bu işin kaç yılda tamamlanması planlanıyor?' diye soran Erhürman, 'bunların cevabını verin ki bu haber müjde mi değil mi bilelim' dedi.

Yatırım maliyetlerinin faturalara yanısıp yansımayacağını soran Erhürman, 'bu soruların cevabı ortada yok, karşımıza çıkıp müjde veriyoruz diyorsunuz' ifadelerini kullandı.

Sorularının cevaplanmadığı takdirde, neye evet denildiğini asla öğrenemeyeceklerini belirten Erhürman, maliyet ve yönetim konusunda müzakere etmeniz gerekecekse etmelisiniz. Bu Kıbrıs Türkü'nün geleceği açısından çok ama çok önemlidir' ifadelerini kullandı.

Erhürman sözlerinin devamında TC'deki sağlık olanaklarından yaralanılması, akaryakıt fiyatlarındaki değişiklik, TPİC'le elektrik anlaşması ve ilaç eksikliği, naylon poşetlerin yasaklanması konularında sorular yöneltti.