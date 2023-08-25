Erhürman, "Bu ülkenin çocukları, geleceği umurunuzda bile değil. Gailesiz, saygısız ve iradesizsiniz..." dedi.

Erhürman'ın açıklaması şu şekilde:

Geçmişte sevgili Ahmet Güneyli ile ders kitabı hazırlama süreçlerinde birlikte çalışma fırsatım oldu.

Yetkinliğinin ve hassasiyetinin birebir tanığıyım. Bu ülkeyi, bu halkı tanıyan, bilen, yıllardır bu alanda çalışan insanlarımızı, uzmanlarımızı hem de emeklerine rağmen yok sayan zihniyetin son marifeti!

Bu ülkenin çocukları, geleceği umurunuzda bile değil. Gailesiz, saygısız ve iradesizsiniz...